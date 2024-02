Sony Music compra la meitat del catàleg de Michael Jackson per 550 milions d'euros

La discogràfica Sony Music Group ha tancat el tracte per comprar la meitat del catàleg editorial i d'enregistraments del cantant Michael Jackson i pel qual pagarà, almenys, 550 milions d'euros (600 milions de dòlars), segons ha informat Billboard.

Així, fonts consultades per la revista nord-americana, han estimat que aquest catàleg podria estar valorat en una mica més de 1.100 milions d'euros, cosa que convertiria aquesta compra en la "transacció més gran" realitzada per la feina d'un sol artista, segons ha afegit The New York Times que també puntualitza que l'artista generaria, anualment, un patrimoni de 69 milions d'euros.

Michael Jackson, que moria el juny del 2009, és autor de cançons com 'Beat It', 'Billie Jean', 'Thriller' o 'Bad' i l'acord, a més d'aquests treballs, podria incloure el catàleg editorial de Mijac, que conté peces creades per Ray Charles, Jerry Lee Lewis, entre d'altres.

Tot i que l'acord abasta la meitat de l'obra de Michael Jackson, es queden fora treballs com el musical de Broadway 'MJ', els espectacles de Cirque du Soleil i el biopic de l'artista que farà el nebot Jaafar Jackson.

Tot i així, des de New York Times asseguren que aquest acord protagonitzat per Sony, deixarà els hereus de l'artista "un grau significant de control" sobre el catàleg de Jackson.