La sorpresa d'una noia que va creure llogar un apartament davant del mar: ''Estafada''

per Helena Celma

Hi ha vegades que el que es veu a Internet dista del que veiem a la vida real. Això és precisament el que li ha passat a Clarisa Murgia, una jove argentina que viu a Itàlia.

Aquesta usuària de TikTok ha publicat un vídeo a la plataforma on exposa l'enganyosa realitat d'un apartament que va llogar a través d'Airbnb, el qual prometia "vistes al mar".

"Em sento estafada, nois", confessa Clarisa al vídeo mentre mostra el balcó de l'apartament. Al principi, la perspectiva del vídeo suggereix que l'habitatge realment ofereix unes vistes meravelloses sobre el mar, però la veritat és una altra quan surt a l'exterior.

En lloc d'una vista panoràmica del mar, el que hi troba és un pati interior adornat amb una gran lona que té impresa una imatge de l'oceà. "Mai ningú no em va enganyar d'aquesta manera", afegeix l'argentina amb un toc d'humor.

La publicació es va estendre ràpidament com l'escuma i es va tornar viral acumulant prop de tres milions de visualitzacions. Les reaccions a TikTok no es van fer esperar.

A més de l'entreteniment, el vídeo de Clarisa també va generar un espai per a consells i advertiments. Diversos usuaris van aprofitar per oferir recomanacions als que estiguin considerant llogar un apartament a través de plataformes en línia.

"No només es deixin portar per les fotos de l'Airbnb, vegin al mapa la ubicació i d'aquí almenys una idea han de tenir de si veritablement és a prop del mar", va aconsellar un usuari, subratllant la importància de verificar la localització abans de fer una reserva.

Un altre dels consells, sens dubte, és consultar la secció de comentaris. Si hi ha alguna cosa negativa que és especialment remarcable, algú ho comentarà a la plataforma, per la qual cosa fer-li una ullada abans de reservar és una cosa pràcticament obligada. En cas de ser un lloc nou que no tingui comentaris, només queda resar.

L'experiència de Clarisa Murgia no només s'ha convertit en una anècdota viral, sinó que també ha servit com a recordatori dels desafiaments i precaucions que cal tenir en utilitzar serveis de lloguer de vacances en línia.