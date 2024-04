Sorpresa al poble del Viña Rock: la proposta sexual seguida per milers de persones

El festival de música ViñaRock, reconegut com un referent del gènere a Espanya, es veu embolicat en controvèrsia a causa d'una activitat que ha acaparat l'atenció: una suposada orgia programada per dur-se a terme a la Plaça Ciutat de Villarrobledo, als afores de la localitat que acull l'esdeveniment.

La convocatòria, promocionada com un "Taller d'iniciació a primers contactes en una orgia", ha generat un enrenou a les xarxes socials, on al voltant de 7.000 persones han mostrat interès a participar-hi.

Tot i que el cartell oficial presenta l'activitat com a taller, a les xarxes socials s'especifica clarament que es tracta d'organitzar una orgia.

El lloc escollit per a aquesta reunió és una petita placeta envoltada de xalets als afores del poble.

El programa de l'esdeveniment inclou una "Trobada per conèixer-nos" a les 12 del migdia, seguit d'un "Taller d'iniciació a primers contactes en una orgia" a la 1 de la tarda, i un dinar comunal al voltant de les 3 de la tarda.

Els organitzadors han emfatitzat que l'espai és inclusiu, acollint la comunitat LGBTQI+ i obert a persones heterosexuals, a més de promoure una imatge corporal positiva.

Tot i això, adverteixen que no toleraran actituds discriminatòries i animen els participants a mantenir una ment oberta.

La repercussió mediàtica d'aquesta iniciativa ha molestat els organitzadors, que s'han vist obligats a enfrontar comentaris negatius, incloent-hi masclisme, misogínia i homofòbia.

Tot i això, mantenen la convocatòria i planegen una "besada popular" a les portes del ViñaRock el divendres 3 de maig a les 9 de la nit.

La polèmica sobre aquesta activitat ha eclipsat altres activitats del festival, generant debats sobre la naturalesa de l'esdeveniment i els límits de la llibertat individual en un context de celebració pública.

Un festival de música mític

Cada any, a la localitat de Villarrobledo, Albacete, Espanya, té lloc un dels esdeveniments més esperats pels amants de la música alternativa i el rock: el festival ViñaRock.

Des dels seus humils començaments el 1996, aquest festival ha crescut fins a convertir-se en un referent indiscutible al panorama musical espanyol, atraient milers d'assistents de tot arreu del país i de l'estranger.

El que va començar com una modesta trobada de música rock ha evolucionat al llarg dels anys per abastar una àmplia gamma d'estils musicals, des del punk i l'ska fins al reggae i el rap.

Amb més de 70 artistes actuant a diversos escenaris durant tres dies consecutius, ViñaRock ofereix una experiència única i diversa per a tots els gustos.

Un dels aspectes més destacats de ViñaRock és el compromís amb la música en viu i el talent emergent.

A més d'allotjar actuacions d'artistes consagrats i reconeguts internacionalment, el festival ofereix una plataforma per a bandes locals i emergents, donant-los l'oportunitat de compartir escenari amb alguns dels noms més grans de l'escena musical.

Però ViñaRock no és només música. El festival també ofereix una gran varietat d'activitats complementàries, des d'exposicions d'art i mercats ambulants fins a projeccions de cinema i tallers creatius.

A més, compta amb una zona d´acampada on els assistents poden gaudir d´un ambient festiu i compartir experiències amb altres aficionats a la música.

Més enllà de la música i l'entreteniment, però, ViñaRock és un símbol de cultura i resistència.

Al llarg dels anys, ha defensat valors com la llibertat d'expressió, la diversitat i la inclusió, convertint-se en un espai on persones de diferents rerefons es poden reunir per celebrar el seu amor per la música i la cultura alternativa.