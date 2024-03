Sorpresa! Revelen un dels fitxatges de 'Tu cara me suena 11' que farà parlar

¡La màgia de 'La teva cara em sona' està de tornada per il·luminar les pantalles una vegada més! Després de coronar la desena edició amb un impressionant 18,9% de quota d'audiència, l'inigualable format de Gestmusic està de tornada amb noves emocions i desafiaments.

Des del dilluns 11 de març de 2024, les càmeres han tornat a rodar al plató ubicat a San Just Desvern, preparant el terreny per al que promet ser una temporada èpica.

Tot i que encara no s'ha anunciat la data oficial d'estrena, s'espera que el programa arribi a les nostres pantalles ben aviat, probablement després del final d''El desafiament'.

Conxita, David Bustamante, Raoul Vázquez, Valeria Ros, Juanra Bonet, Supremme de Luxe, Júlia Medina, Raquel Sánchez Silva i Miguel Lago són els concursants que es llançaran a l'aventura de l'onzena edició.

I, per descomptat, no podríem oblidar-nos del carismàtic Manel Fuentes, que torna com a mestre de cerimònies, juntament amb un plafó de jutges d'elit compost per Àngel Llàcer, Lolita Flores, Carlos Latre i Chenoa.

Segons ha revelat FormulaTV, una de les convidades estrelles d'una de les gales serà Leticia Sabater.

| Europa Press

Així, Sabater s'aventura en nous horitzons al costat d'Atresmedia, allunyant-se momentàniament de Mediaset. Si seguim la tradició, aquesta actuació li podria obrir les portes per convertir-se en una concursant oficial en futures edicions del programa.

Però aquesta no és la primera vegada que Gestmusic ha tingut els ulls posats a Leticia Sabater. El 2015, el famós polsador va voler que l'humorista Yolanda Ramos es transformés en la cantant per interpretar 'La salchipapa', creant un dels moments més memorables en la història del talent xou.

Ara, és el moment que Sabater passi de ser imitada a imitadora, oferint un espectacle que promet ser inoblidable.