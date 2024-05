Suïssa es corona guanyadora d'Eurovisió amb un missatge sobre la identitat no binària

La final de la 68a edició del Festival d'Eurovisió va culminar aquest dissabte a la nit amb la victòria de Nemo i la seva cançó "The Code", representant Suïssa. Nemo deixa empremta a la història del certamen, en narrar de forma autobiogràfica el seu viatge cap a l'acceptació i la identitat no binària: un missatge que va ressonar a tot Europa i que el va portar a obtenir el cobejat Micròfon de Cristall.

L'actuació de Nemo es va mantenir com una de les favorites segons les apostes prèvies, fet que va generar gran expectativa entre els espectadors que van participar en les votacions per recolzar la seva proposta. La gala final no només va estar marcada per l'emotivitat de les actuacions, sinó també per moments inoblidables, com quan Nemo, després de rebre el premi de mans de Loreen (guanyadora d'Eurovisió 2023 amb Tattoo), va perdre momentàniament l'equilibri del Micròfon de Cristall en concloure la seva interpretació, generant un instant de sorpresa i emoció.

La representació espanyola a càrrec de Nebulossa amb la cançó "Zorra" també va deixar la seva empremta en aquesta edició d'Eurovisió, amb una actuació que va transmetre un missatge de llibertat i que va connectar amb el públic present al Malmö Arena de Suècia. Encara que no va aconseguir les primeres posicions, Nebulossa va obtenir una puntuació de 30 punts, demostrant el talent i la diversitat de propostes musicals presents al certamen.

El resultat de les votacions va reflectir el favoritisme indiscutible del jurat professional cap a Suïssa, que va atorgar múltiples puntuacions de 12 punts a The Code de Nemo, consolidant la seva primera posició amb un total de 591 punts. Aquesta victòria no només consagra Nemo com el guanyador d'Eurovisió 2024, sinó que també marca una fita en convertir-se en el primer participant no binari a obtenir aquest prestigiós reconeixement a la història del festival.