El surrealista motiu pel qual han absolt l'assetjador d'Iglesias i Montero

La jutgessa Penal número 14 de Madrid ha absolt Miguel Ángel Frontera de diversos delictes d'injúries greus i d'assetjament respecte a l'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias i l'exministra d'Igualtat Irene Montero al situar els 'escraches' en què va participar durant set mesos al domicili familiar de Galapagar en el context temporal i polític del Covid.

Així consta en una sentència en què la jutgessa l'exonera d'un delicte continuat d'injúries greus respecte a Irene Montero per prescripció, així com dels delictes de descobriment de secrets, coaccions, assetjament i injúries greus amb publicitat a l'autoritat i contra les institucions de l'Estat en relació amb Pablo Iglesias.

L'ara absolt afrontava una petició fiscal de tres anys de presó per assetjament i injúries a la parella. L'acusació particular sol·licitava un any i mig de presó per al processat.

Al judici, Iglesias i Montero van relatar la situació d'"angoixa" i "estrès" que suportaven diàriament amb insults a diferents hores del dia, cosa que va cessar el desembre del 2020 fins que va intervenir un jutjat.

En l'argumentació, la jutgessa exposa que les concentracions al domicili d'Esglésies van arrencar abans que Miguel Frontera hi acudís i es van mantenir després de la mesura cautelar que li va impedir acudir a les protestes per la gestió del Govern en relació amb el Covid, cosa que va continuar "el soroll i les molèsties que aquestes concentracions generaven".

EN EL CONTEXT DEL COVID

La magistrat afirma que tot i que l'acusació particular situava Frontera com l'instigador de les protestes a l'habitatge, no hi ha cap corroboració perifèrica més enllà del que van manifestar els querellants, i per això no ha quedat acreditat.

Considerant com el que ha passat com 'un escrache', la jutgessa recalca que en aquest cas cal tenir en compte "el context temporal i polític en què es van produir els fets després de la suspensió del dret fonamental de circulació de les persones" per la pandèmia , que en aquella època vivia els seus pitjors moment.

Així, exposa que les al·legacions de l'acusat al judici que només pretenia protestar contra la política del Govern en relació amb la gestió de la pandèmia no es poden considerar "ni absurdes ni arbitràries".

D'acord amb les declaracions dels agents de la Guàrdia Civil que van testificar a la vista, descarta que l'absolt tingués intenció de vigilar els querellants, cosa que considera "impossible en existir vigilància a l'habitatge durant 24 hores" i existir un perímetre de seguretat que va ser ampliat. De la mateixa manera, no considera provat que Frontera tingués intenció de contactar-hi o "buscar la seva proximitat física".

ALTERACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR

El fiscal mantenia que l'assetjament que va exercir el denunciat va arrencar el maig del 2020 i va provocar una alteració de la seva vida familiar diària i de les seves activitats "derivada dels sorolls constants en horaris de descans de nens de poca edat, així com limitació de moviments a companyia dels menors".

A les conclusions, la fiscal va asseverar que el processat "va traspassar la línia que situa la conducta en delicte", manifesta que va incórrer en injúries greus en gravar i publicar imatges de l'habitatge. A parer seu, aquest comportament excedia la llibertat d'expressió i suposa unes injúries continuades.

