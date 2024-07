El surrealista motiu sexual que ha fet que col·lapsin les línies telefòniques del SOC

per Redacció CatalunyaPress

El 900 800 046 és el número d'atenció telefònica del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el servei que ajuda els ciutadans que no tenen feina. Tot i això, recentment ha estat notícia per una raó radicalment diferent de la de la seva funció.

I és que segons va avançar el diari Ara , aquest número de telèfon va acabar anunciant-se (per error) en una pàgina eròtica de contactes, cosa que va provocar que es disparessin el nombre de trucades que rebia... i que el servei acabés col·lapsant i no podent-se prestar-se amb normalitat.

Tot i que la incidència ja s'hauria resolt, durant més d'un dia la centraleta va estar completament col·lapsada per trucades que, probablement, no volien rebre l'atenció telefònica que es presta regularment.

Fins a 100.000 trucades

De fet, l'ordre de magnitud de la quantitat de trucades que entraven al número del SOC es va disparar. Fonts d'aquest servei de la Generalitat han explicat al 324 que, si un dia normal la quantitat oscil·la entre les 7.000 i les 9.000, en alguna de les jornades en què es va viure aquesta crisi van rondar les 100.000.

Descartada la possibilitat del ciberatac

El SOC també ha descartat la hipòtesi que aquesta allau de trucades sobtades en un curt període de temps pugui ser un ciberatac. Això és així perquè des del Servei d'Ocupació tenen clar que "no hi ha hagut un error de seguretat ni s´ha exposat cap dada d´usuaris".

Els responsables del servei van contactar amb Google, una vegada van poder veure on era lorigen daquests anuncis a Internet. De fet, encara que la majoria ja s'han retirat, alguns encara continuen sent visibles i es poden consultar.

Una cosa que des del SOC van considerar "rar" és que als anuncis no només apareixia el telèfon de contacte, sinó que també hi era present l'adreça de correu electrònic del servei.

Després que s'eliminessin aquests anuncis, el volum de trucades amb peticions sexuals ha desaparegut, de manera que la centraleta ha tornat a rebre la quantitat de trucades habituals. Per això, el SOC no estaria contemplant cap reforç de la seguretat per a aquest servei.