La surrealista relació entre les cançons de Taylor Swift i els terratrèmols

Científics de Caltech han pogut identificar les cançons de Taylor Swift per l'efecte als sismòmetres dels balls i salts compassats dels seus fans registrats en un concert a Los Angeles.

Al seu estudi a Seismological Research Letters, la sismòloga Gabrielle Tepp i els seus col·legues mostren com van poder identificar la signatura sísmica de cançons individuals i determinar la força del tremolor de cada cançó.

A parer seu, probablement van ser els moviments de ball i salt dels 70.000 fans que van omplir l'estadi SoFi (no els ritmes musicals o les reverberacions del sistema de so) els que van generar els diferents tremolors harmònics del concert, que va tenir lloc a l'agost de 2023.

Un registre sísmic previ d'un concert de Swift a Seattle va portar l'Oficina de Serveis d'Emergència de Califòrnia a preguntar als operadors de xarxes sísmiques per veure si es podria generar alguna investigació interessant a les dates del concert de Swift a Los Angeles. Els col·legues de Tepp van instal·lar potents sensors de moviment a l'estadi SoFi, analitzant les dades recopilades per aquests dispositius juntament amb les dades de les estacions properes permanents de la xarxa sísmica regional.

Investigacions anteriors mostren que el "tremolor de concert" es pot registrar com a senyals de llarga durada amb pics de freqüència harmònica de banda estreta entre 1 i 10 hercis. Aquest tipus de senyal de baixa freqüència s'assembla al tremolor harmònic registrat en fonts naturals com a volcans i fonts humanes com a trens.

Un dels objectius de l¿equip de recerca era trobar una manera d¿extreure els senyals de tremolor del concert a partir d¿espectrogrames. Els espectrogrames són gràfics que mostren la intensitat de diverses freqüències de senyal al llarg del temps. Sovint es fan servir per mostrar freqüències d'ones sonores, però també poden ajudar els sismòlegs a visualitzar senyals registrats per sismòmetres i altres instruments.

Per a Tepp, que ha estudiat volcans i també és músic, les dades del concert van ser una gran oportunitat per provar mètodes per detectar senyals sísmics en espectrogrames. "En el cas dels terratrèmols, la majoria de vegades són força nítids i fàcils d'identificar amb formes d'ona, però quan hi ha volcans on hi ha una varietat tan àmplia de senyals, els espectrogrames poden ser molt útils per ajudar a identificar els diferents tipus de senyals", va explicar.