Surt a llum la brutal diferència de serveis entre les presons basques i la resta

El Govern basc ha destinat un pressupost de 235.484 euros per a la instal·lació de 1.300 nous televisors a les tres presons d'Euskadi: Basauri a Biscaia, Martutene a Sant Sebastià i Zaballa a Àlaba. Aquesta iniciativa té com a objectiu enriquir el llenguatge dels reclusos i millorar-ne la integració social, segons les autoritats basques, i com ha recollit Infobae.

L'adquisició dels televisors s'ha detallat de la manera següent: 1.047 televisors de 23 polzades, 158 televisors de 40 polzades, 92 televisors de 32 polzades i 3 televisors de 50 polzades. Una característica particular és la preferència per televisors sense comandament a distància, per facilitar-ne el maneig i la seguretat dins les instal·lacions penitenciàries.

La presó de Zaballa es destaca per les seves instal·lacions modernes i àmplies. Les cel·les individuals compten amb un espai de 13 metres quadrats. Entre les instal·lacions addicionals hi ha piscina coberta, frontó, camp de futbol, poliesportiu, sala de conferències, sala de projeccions, sala d'instruments musicals i biblioteca. El 2025, la nova presó de Zubieta a Guipúscoa reemplaçarà l'actual presó de Martutene, continuant amb la política de millora d'instal·lacions penitenciàries al País Basc.

A diferència de la política basca de proporcionar televisors de franc als reclusos, a la resta d'Espanya els presos han de comprar els seus propis televisors o portar-los amb autorització. Les Institucions Penitenciàries, gestionades pel Ministeri de l'Interior, disposen de televisors en zones comunes, però només alguns centres més moderns tenen televisors encastats a les parets de les cel·les.

Aquest enfocament diferenciat reflecteix una variabilitat a la política penitenciària dins d'Espanya. Un pla iniciat el 2007 per Alfredo Pérez Rubalcaba contemplava la instal·lació de televisors a cel·les, començant a la presó de Port de Santa Maria (Port III, Cadis). Tot i això, la crisi econòmica del 2008 va interrompre la implementació en noves presons, com la de Pamplona.

El Govern basc justifica aquesta inversió com a part del seu objectiu de reinserció social, dotant les presons de serveis idonis que inclouen dormitoris individuals, infermeria, escoles, biblioteques, instal·lacions esportives, tallers, patis, perruqueria, cuina, menjador, locutoris i sales de relacions familiars. Els televisors no només actuen com una font de distracció, sinó també com una eina educativa, millorant el llenguatge i la comprensió dels reclusos. A més a més, tenen un impacte positiu en l'ànim, l'estat psíquic i la socialització dels interns.

El sindicat ACAIP-UGT ha assenyalat que, encara que s'han instal·lat televisors a les presons més modernes, hi ha consideracions respecte a la manipulació dels televisors encastats, cosa que requereix una atenció especial en la seva gestió i manteniment.

La iniciativa d'instal·lar televisors de plasma a les presons va començar amb la presó de Port III a Cadis. Tot i això, a causa de la crisi econòmica del 2008, l'expansió d'aquesta política a altres presons es va aturar, marcant una diferència notable entre les instal·lacions de les presons més noves i les més antigues a Espanya. La mesura del Govern basc d'instal·lar nous televisors a les presons és un pas endavant en la seva política de millora de les condicions penitenciàries, destacant-se com un model de reintegració social i benestar per als reclusos.