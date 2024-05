Els 'swifties' esperen Taylor Swift amb sacs de dormir, crema solar i sense bolquers

Els swifties han acampat a prop de l'Estadi Santiago Bernabéu (Madrid), on aquest dimecres i dijous la cantant Taylor Swift oferirà dos concerts de la seva gira 'The Eras Tour', i ho han fet acompanyats de sacs de dormir, cadires de platja , menjar, crema solar per fer front als més de 25ºC i sense bolquers.

"Demanem respecte i que no es burlin. Que ens deixin gaudir dels concerts. Cadascú amb el seu lleure es gasta els diners en el que vulgui", ha assenyalat Sergio, de 38 anys, un dels primers a la cua.

Una petició compartida pels primers grups de persones que han decidit acampar al passeig de la Castellana, a prop del Bernabéu. "Demanem que deixin de burlar-se. Els mals comentaris els estem rebent pels diners que hem pagat, quan molts també ho farien per veure el futbol", afirma Noelia de 17 anys.

Un altre jove de 18 anys ha negat que els swifties hagin de portar bolquers i assegura que aquesta proposta s'ha estès per "humiliar-los" i deixar-los "malament". "No portarem bolquers. Això es diu per humiliar-nos i deixar-nos malament. S'ha exagerat", ha comentat Alejandro.

1.000 euros pels dos concerts

Els primers 'swifties' a la cua són David i Álex, dos amics de 22 anys, experts a acampar en diversos concerts com el 'Bring me the horizon' al Palau de Vistalegre el 2023 o el 'Nothing but thieves', a la Sala la Riviera, on van acampar des de diumenge, encara que reconeixen que "no hauria calgut perquè no hi ha tanta gent". Se situaran a la part 'Early Left del 'Front Stage' i s'han gastat al voltant de 1.000 euros per assistir als dos concerts.

"Jo em poso molt nerviós i volia estar sí o sí el primer. Així que vam decidir venir diumenge i passar la nit", confessa David, que afegeix que la primera nit va fer "força fred". "Al sac de dormir s'hi està bé, però la primera nit ens va fer una mica de por perquè estàvem tots dos sols i els de seguretat no ens van deixar estar a la porta", lamenta.

David indica que a partir de dilluns ja es van acostar més fans de Taylor Swift, i per això "la segona nit ha estat molt millor", malgrat les queixes d'alguns veïns, tal com recorda Álex. "Hi ha hagut queixes i trucades a la policia perquè sembla que no els agradava", admet el jove, abans que el seu amic David el talli per aclarir que "només ha estat una senyora".

"No agrada que estiguem per aquí, però la policia ens ha dit que no passa res i gran part dels veïns ens han donat suport i ens han dit que gaudissim del moment", explica Álex. Els joves, acompanyats per una imatge de Taylor Swift, destaquen l'"entorn molt positiu" que s'està creant entre els swifties i els veïns. "Ens han portat garrafes d'aigua i menjar. Entenen el fenomen fan que s'està repetint amb els Beatles, amb David Bowie, Queen...", afirma Álex.

Nervis abans de la cita musical

Juntament amb els primers fans, l'organització ha disposat al voltant de 100 auxiliars de control de files, com revela una treballadora a Europa Press, que es relleven als diferents punts que s'han col·locat en funció de l'entrada que hagin comprat els assistents. Darrere de David i Álex hi ha Noelia i Sergio, que també accediran a l''Early Left del Front Stage' i que acudiran els dos dies, encara que en aquest cas s'han gastat uns 580 euros per al primer esdeveniment i al voltant de 300 euros per al segon , ja que veuran el concert des de la grada.

La Noelia i en Sergio s'han conegut aquest dimarts. Ell ha arribat a les 06:00 hores del matí i ella al voltant de les 10:00 hores. "Estem nerviosos perquè ja que hem vingut aquí abans, no volem que ningú se'ns coli", assegura Sergio, que explica que s'allotja en un hotel a prop del Bernabéu amb la seva parella perquè viuen a Arroyomolinos.

"He vingut amb la meva parella i ens tornem per dormir a l'hotel i ser aquí. Ara ell descansa allà i ja després me n'aniré a canviar-me, dutxar-me i dormir una estona", explica. És la primera vegada que acampa per a un concert i s'ha endut algunes dessuadores per a la nit, unes cadires, bateries externes per al telèfon, i per dinar i Nadóre acudirà als establiments propers.

Per la seva banda, Noelia, que encara és menor, ha acudit amb un amic amb qui fa torns per descansar. "Als meus pares els preocupa una mica i no em deixen fer nit. Me n'aniré molt tard i vindré molt aviat. Però m'han dit que vagi amb molta cura i que m'ho passi bé i visqui l'experiència", indica la noia.

En una altra de les files hi ha Magüi, de 26 anys, primera al sector de pista general esquerra i que va arribar dilluns passat al matí, a qui la seva nòvia li va regalar una entrada per una mica més de 200 euros. "El meu aniversari és a tocar i me la va comprar la meva parella perquè jo m'he hagut de pagar els estudis i ajudar la meva família", indica la noia que explica que va intentar treure's l'entrada per a Londres, però era a la cua virtual la número "milió i alguna cosa". "Jo la veritat és que en sóc molt fan i la volia veure fos on fos", subratlla

No és la primera vegada que Magüi acampa per a un concert, ja que també ho va fer amb Harry Styles o One Direction. "Jo m'adormo molt ràpid i dormo poc, de manera que no serà l'última vegada que acampi per a un concert", augura.

No només hi ha fans a la cua per al concert de dimecres 29 de maig. Per exemple, l'Andrea, de 25 anys, i la Núria, de 26 anys, van arribar aquest dilluns a Madrid des de Talavera (Toledo), malgrat que les seves entrades de 489 euros cadascuna són per dijous 30. "Ens diuen que estem boges, però jo almenys no crido un gol que se sent a quilòmetres. Jo ho respecto perquè cadascú té un tipus de fanatisme”, afirmen.

També porten polseres de l'amistat

Els primers fans no només porten menjar, sacs de dormir o cadires, sinó que també estan proveïts de les polseres de l'amistat, fetes a mà amb la intenció d'intercanviar-les. "He fet unes 150 polseres per intercanviar", afirma Carmen, de 18 anys, que està acompanyada per Alejandro, que porta unes 100 estampes de la cantant.

Alguns, com David i Álex, han decidit emportar-se els materials per confeccionar les polseres mentre esperen el concert. "Les polseres estan basades en una cançó d'ella, que parla sobre compartir les polseres amb altres persones. És una manera que té ella per indicar la socialització dins del grup. Com que som al final tot un col·lectiu, bàsicament és portar-te a casa teva una peça d'una altra persona. Són noms de cançons o algun meme de la pròpia comunitat", detalla David.

Sergio i Noelia també s'han decantat per les polseres. "M'he portat polseres i la samarreta típica de Taylor Swift per demà", explica Sergio.

A més de les polseres, una altra de les propostes per acudir al concert té a veure amb la roba. Magüi explica que ha decidit vestir-se de l'estil de l'àlbum 'Folklore'. "Aquest àlbum és molt florit i aniré amb una cosa que porti flors", avança. En el cas de Nuria, anirà amb roba inspirada al disc 'Midnights', mentre que la seva amiga Andrea farà el mateix amb l'àlbum 'Lover'.