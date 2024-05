Talent precoç al món de la programació: Diego Puebla brilla amb 12 anys

El talent precoç és una cosa que rarament es veu. Per això, quan es detecta algun cas, és inevitable que els focus es posin sobre aquest cas. I un dels últims és el de Diego Puebla, un jove de 12 anys que viu i estudia a Venta de Baños (Palència) i que malgrat la seva curta edat brilla al camp de la programació.

Tal és la seva habilitat que fins i tot ha cridat l'atenció de Chema Alonso, que destaca que "malgrat la seva edat, Diego ha demostrat un apassionat interès per la tecnologia, trobant a la programació la seva veritable passió. Encara que també ens explica que la robòtica, l'hípica o el bàsquet són altres de les seves grans aficions”.

De fet, al bloc Un informàtic al costat del mal , Alonso s'ha fet ressò d'una entrevista que li va fer la seva mestra María Pérez.

"Vaig començar a programar a Scratch l'any passat (el curs 2022-20)", confessa el jove, que diu que es va apuntar "a un taller d'informàtica que ofereixen a Venta de Baños com a activitat extraescolar a les Aules Municipals. Vaig començar quan el professor ens va manar crear una presentació Power Point a mode de competició en què el premi era un joc de steam ”.

Diego assegura que "en sentir la paraula joc se'm va acudir fer la presentació, precisament, sobre com crear un joc ajudant-me d'informació que anava buscant a Internet. Em va crear tanta curiositat que li vaig preguntar quina plataforma em recomanava utilitzar per començar a crear el meu propi joc i, així, vaig començar amb Scratch ”.

Què es necessita per brillar a la programació?

A judici del jove Puebla, “el primer que hauries d'aprendre per programar a Scratch és com moure't per la seva interfície! És com aprendre a conèixer la teva eina de treball. Després, és important entendre com funcionen els blocs de codi i com es poden ajuntar per crear accions".

De la mateixa manera, assenyala "les matemàtiques i la física" com a "coneixements molt importants per a un programador". "Les matemàtiques ens faciliten la base per entendre els conceptes com algorismes i l'estructura de dades de què parlava abans. A més, moltes àrees de la programació, com la intel·ligència artificial, es basen en principis matemàtics. La física també pot ser important, sobretot en el desenvolupament de simulacions i jocs, on cal entendre conceptes relacionats amb les velocitats, moviments, girs", afegeix.

El futur

D'altra banda, el jove programador assenyala que una possibilitat laboral en el futur és "la ciberseguretat perquè crec que és fonamental avui dia, ja que protegeix la informació sensible i els sistemes contra ciberatacs". Apunta que "aprendre sobre tècniques de seguretat em permetria entendre com protegir millor les dades i sistemes. A més, amb el creixement de les amenaces, conèixer la Ciberseguretat seria una habilitat molt valuosa i important actualment tecnològica".

Tot i això, apunta que “ara mateix només em veig com a programador de jocs. M'encantaria formar una empresa i crear un programa de desenvolupament. Però també m'agradaria seguir formant-me, i com he dit abans, aprendre sobre ciberseguretat. Hi ha força camps que em criden l'atenció i la tecnologia està en constant canvi i evolució”.