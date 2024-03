Quan es tancarà Telegram? L'aplicació de missatgeria continua funcionant

Serà aquest dilluns 25 de març el dia que finalment s'apliqui el tancament de Telegram a Espanya? Després que diumenge passat 24 de març el jutge Santiago Pedraz va donar ordre a les operadores telefòniques que impedissin l'accés a aquesta xarxa de missatgeria als usuaris en 3 hores, a les 9.15 d'aquest dilluns, Telegram segueix funcionant amb normalitat.

En una interlocutòria, el magistrat acorda aquesta mesura cautelar en el marc d'un procediment per un delicte de vulneració continuada de drets de propietat intel·lectual contra els titulars de diversos canals creats a la xarxa social Telegram.

En concret, Pedraz ha pres aquesta decisió arran d´una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per un presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d´autor.

El titular del Jutjat Central Cinc de l'Audiència Nacional considera aquesta mesura com a "necessària, idònia i proporcional" per a la qual no hi ha alternativa que pugui aturar la reiteració dels fets denunciats, atès que "les autoritats de les Illes Verges no han col·laborat amb la comissió rogatòria" enviada a fi que Telegram informés de determinades dades tècniques que permetrien identificar els titulars dels comptes utilitzats per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual.

"Aturar els fets delictius"

El magistrat, partint de la premissa que l'"incompliment reiterat" de la petició adreçada a Illes Verges el passat 28 el juliol de 2023 impedeix la continuació de la instrucció de la causa, ha sostingut que "no hi ha cap altre tipus de mesura que pugui aturar la reiteració dels fets denunciats".

Aquesta falta de col·laboració de les autoritats d'Illes Verges a les quals "només se'ls demana una activitat de comunicació als responsables de la xarxa social Telegram" provoca que, segons el magistrat, s'hagin d'adoptar les mesures cautelars sol·licitades per les acusacions particulars.

"Aquesta reiterada comissió del delicte contra els drets de la propietat intel·lectual justifica l'adopció de les mesures cautelars interessades en concórrer els principis de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat", ha argumentat Pedraz.

En aquesta línia, ha afegit que la mesura acordada és "idònia" perquè la seva execució "podria fi a la infracció dels drets de la propietat intel·lectual denunciada" en impedir l'accés al medi pel qual es distribueixen els continguts els drets dels quals de propietat es distribueixen veuen afectats.