Els taxis preparen una ''aturada total'' com a protesta per al dimarts

Les associacions del sector del taxi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que inclou Elit Taxi, STAC, ATC, ANGET i PAKTAXI, ha convocat una "aturada total" per dimarts que ve entre les 6:00 i les 18:00 hores.

En un comunicat, han explicat que durant aquestes hores no prestaran cap servei i, a partir de les 8.00 hores, ocuparan la Gran Via i el Passeig de Gràcia en la seva totalitat.

També tenen previst celebrar una 'macroassemblea' a plaça Catalunya per decidir votant "quin nivell d'aturades i accions" volen dur a terme, i després es dirigiran caminant fins a plaça Sant Jaume, on volen que els rebi l'alcalde de Barcelona i president del AMB, Jaume Collboni; la tinenta d'alcalde i presidenta de l'IMET, Laia Bonet; i el màxim responsable de la Guàrdia Urbana, Albert Batlle.

Per part de la Generalitat, sol·liciten reunir-se amb la consellera de Transports i Mobilitat en funcions, Esther Capella, i el conseller d'Empresa en funcions, Roger Torrent, i després es desplaçaran fins a la delegació del Govern a Catalunya per reunir-se amb Carlos Prieto.

Demandes

Al Ministeri de Transports, el sector reclama que intervingui "de manera immediata a les asseguradores pels abusos al sector del taxi de tot el territori nacional", mentre que a l'Institut Metropolità del Taxi li demanen tarifes d'acord amb la realitat actual, eliminar del reglament requisits que consideren inútils --literalment-- per poder homologar més varietat de models, revisar l'edat màxima de 10 anys dels vehicles i no liberalitzar el servei sense acordar-lo amb les associacions representatives de la Mesa Tècnica.

També exigeixen a la Generalitat acabar "amb els abusos de les ITV i solucionar el problema de les cites prèvies i la descoordinació total entre les cases de taxímetres i estacions", i al departament li demanen presència de la Guàrdia Urbana permanent a l'estació de Sants.

"¡Estem farts de tot! Demanem al sector màxima unitat i confiança per afrontar les properes setmanes que seran molt calents i posem la Copa Amèrica a l'horitzó com a referència si no se solucionen tots aquests problemes", han advertit, després d'afegir que no serà la darrera protesta que convoquin.