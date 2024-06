per Redacció CatalunyaPress

El microones és un dels electrodomèstics més comuns a les cuines modernes. La seva invenció es remunta a la dècada de 1940, quan Percy Spencer, un enginyer de Raytheon, va descobrir accidentalment el potencial de les microones per escalfar aliments.

Mentre treballava en un projecte relacionat amb el radar, Spencer va notar que una barra de xocolata a la butxaca s'havia fos a causa de la radiació d'un magnetró. Aquesta troballa va portar al desenvolupament del primer forn de microones, conegut com a "Radarange", que va sortir al mercat el 1947.

Al llarg de les dècades, els microones s'han tornat més accessibles i compactes, i han esdevingut una eina indispensable a les llars.

Funcionament del microones

El microones utilitza ones electromagnètiques d'alta freqüència (microones) per escalfar els aliments.

Aquestes ones fan que les molècules daigua en els aliments vibrin, generant calor a través de la fricció molecular. Aquest mètode de cocció és ràpid i eficient, ideal per escalfar, descongelar i cuinar una varietat daliments.

Importància de la neteja del microones

Mantenir el microones net és essencial no només per raons estètiques, sinó també per higiene i seguretat.

Els residus d'aliments poden provocar males olors, afectar el sabor d'altres aliments i, en casos extrems, provocar incendis. Una neteja regular i profunda garanteix un funcionament òptim i perllonga la vida útil de l'electrodomèstic.

Tècniques casolanes per a una Neteja Profunda del Microones

A continuació, es presenten algunes tècniques efectives i senzilles per netejar el microones utilitzant ingredients i eines que probablement ja teniu a casa.

1. Llimona i Aigua

La llimona és coneguda per les seves propietats desinfectants i desodoritzants. Aquesta tècnica no només netejarà el teu microones, sinó que també deixarà una agradable aroma cítrica.

Instruccions :

Talla una llimona per la meitat i esprem el suc en un recipient apte per a microones.

Afegeix-hi les meitats espremudes i mig got d'aigua al recipient.

Col·loca el recipient al microones i escalfa'l a màxima potència durant 3-5 minuts.

Deixa el recipient dins del microones per 5 minuts més perquè el vapor afluixi la brutícia.

Amb cura, retira el recipient i neteja l'interior del microones amb un drap o una esponja.

2. Vinagre Blanc i Aigua

El vinagre blanc és un poderós agent de neteja natural que desinfecta i elimina olors.

Instruccions:

Barreja una part de vinagre blanc amb una part daigua en un recipient apte per a microones.

Escalfa la barreja al microones a màxima potència durant 3-5 minuts.

Deixa el recipient dins del microones per 5 minuts més.

Retireu el recipient i netegeu l'interior del microones amb un drap o una esponja.

3. Bicarbonat de Sodi

El bicarbonat de sodi és excel·lent per eliminar taques difícils i absorbir olors.

Instruccions:

Barreja dues cullerades de bicarbonat de sodi amb una tassa daigua en un recipient apte per a microones.

Escalfa la barreja al microones a màxima potència durant 3-5 minuts.

Deixa el recipient dins del microones per 5 minuts més.

Retireu el recipient i netegeu l'interior del microones amb un drap o una esponja.

4. Tovalloles Humides

Aquest mètode és ideal per a neteges ràpides i mantenir el microones sense residus enganxosos.

Instruccions :

Col·loca diverses tovalloles de paper humides dins del microones.

Escalfeu les tovalloles a màxima potència durant 2-3 minuts. El vapor de les tovalloles ajudarà a afluixar la brutícia.

Deixa les tovalloles dins del microones per 5 minuts més.

Fes servir les tovalloles calentes per netejar l'interior del microones.

5. Sabó Líquid per a Plats

El sabó líquid per a plats és útil per a una neteja més profunda i per eliminar greix.

Instruccions:

Omple un recipient apte per a microones amb aigua i afegeix unes gotes de sabó líquid per a plats.

Escalfa la barreja al microones a màxima potència durant 2-3 minuts.

Deixa el recipient dins del microones per 5 minuts més.

Retireu el recipient i netegeu l'interior del microones amb un drap o una esponja.

Mantenir el microones net és fonamental per garantir-ne el bon funcionament i la higiene a la cuina. Aquestes tècniques casolanes, utilitzant ingredients comuns com la llimona, el vinagre i el bicarbonat de sodi, són efectives i fàcils d'implementar.

Amb una neteja regular, el teu microones no només estarà lliure de residus i males olors, sinó que també funcionarà de manera més eficient i segura.