Els 100 anys de Telefónica il·luminen el Liceu

per Purificació González Pérez

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha estat dilluns l'escenari del primer gran esdeveniment de Telefónica l'any del Centenari.

Coincidint amb la primera jornada del Mobile World Congress 2024, la tecnologia i la música clàssica s'han donat la mà per convertir el recital en una experiència interactiva sense precedents en què el pianista xinès Lang Lang, reconegut per la crítica de tot el món com el millor de la seva generació, ha sorprès els més de 1.200 convidats al Liceu.

Personalitats com el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, així com representants de la GSMA i d'institucions i empreses de tothom -molts d'ells, presents a la ciutat amb motiu del MWC- han acompanyat Telefónica i el seu president, José María Álvarez-Pallete, en aquesta vetllada.

Telefónica fusiona música y tecnología en un gran concierto por su Centenario

Álvarez-Pallete ha estat l'encarregat d'obrir l'acte, el primer d'un any inoblidable per a Telefónica, i ho ha fet juntament amb Angel Vilá, conseller delegat de Telefónica, i amb un record emocionat a les víctimes de l'incendi de València de dijous passat .

El president de Telefónica ha comentat que Barcelona "és des de sempre un marc dʻinnovació per a Telefónica, on ens sentim a casa cada any, quan el MWC reuneix aquí tota la indústria tecnològica".

Angel Vilá, per la seva banda, ha recordat que Barcelona va allotjar la que va ser la xarxa automàtica urbana més gran d'Europa el 1928, i ha incidit que “aquesta companyia sap molt bé el que la tecnologia pot fer per les persones.

És la clau que obre un món ple de possibilitats, i, per a nosaltres, connectar és més que una responsabilitat, és un privilegi que ens permet servir els ciutadans, fer créixer les empreses i portar progrés a les societats”.

“Aquesta tarda gaudirem d'un concert únic ple de tecnologia. Imaginarem junts el futur, un futur en què Telefónica seguirà connectant les persones”, ha conclòs Álvarez-Pallete.

Durant més d'una hora, Lang Lang ha interpretat clàssics molt populars de compositors com Bach, Beethoven, Manuel de Falla o Mozart, i ha sorprès el públic unint la creativitat i l'humanisme amb una concentració de tecnologia sense precedents gràcies als desenvolupaments conjunts de tecnologia 5G amb baixa latència de Telefónica i Ericsson.

El primer bloc del recital ha sorprès amb un espectacle de drones sobrevolant el piano, seguit d'un bloc on el pianista xinès ha compartit les seves emocions amb l'audiència a través d'una jaqueta connectada en temps real amb sensors i llums led.

A la part final, Lang Lang ha implicat els assistents en la creació artística convidant-los a interactuar amb els telèfons mòbils i ha protagonitzat una experiència tecnològica enriquint el món real amb el món virtual a través d'un joc visual de dos pianos i dos pianistes, uns autèntics i altres hologràfics, pràcticament idèntics.

100 anys d'història

| Telefónica

El concert del Liceu marca l'inici de les diferents activitats i esdeveniments que Telefónica celebrarà el 2024.

En els propers mesos, amb especial intensitat a l'abril, quan es compleix el Centenari de la companyia, Telefónica commemorarà aquesta fita singular amb els seus empleats, però també amb els clients, accionistes i amb la societat en conjunt.

La música serà també protagonista a la Gala del Centenari, el gran acte institucional que tindrà lloc el 19 d'abril al Teatro Real de Madrid, i al concert solidari que Telefónica oferirà als seus empleats a l'estadi Santiago Bernabéu el 18 de maig.

L'equip de Telefónica a tot el món brindarà simultàniament el 19 d'abril per aquests primers 100 anys d'història i pels propers 100, en què la companyia manté el compromís de millorar les vides de les persones a través de la tecnologia.

Fundació Telefónica participa també activament del Centenari amb la inauguració d'exposicions com 'Finestres al futur', oberta ja a l'Espai Fundació Telefónica, i amb la digitalització de més de 60.000 peces de l'arxiu fotogràfic i documental de la companyia que quedaran com a llegat.

Bona part d'aquest arxiu digitalitzat i documentat es pot gaudir a la web del Centenari, www.telefonica100.com , un viatge digital en el temps que permet visitar un per un els cent anys d'història de Telefónica a través de fites, anècdotes, fotografies i documents inèdits.