Tensions i expectatives: el Parlament Europeu debat la llei d'IA abans de ser aprovada

per Helena Celma

Aquest dimarts a la tarda, el Parlament Europeu tornarà a acollir un debat sobre la llei de la Intel·ligència Artificial per així continuar avançant en el seu camí legislatiu i que passi a ser oficial.

El 8 de desembre de l'any passat, durant la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, es va assolir un acord tripartit entre el Consell, el Parlament i la Comissió sobre l'esborrany de la primera llei d'intel·ligència artificial de la regió.

Després de tres dies de negociacions intenses, aquest reglament pioner, elaborat durant gairebé quatre anys, va fer un primer pas cap a la seva concreció.

A través d'aquesta normativa, Europa busca assegurar que els sistemes d'IA que operin al seu mercat respectin els drets i els valors de la comunitat, alhora que es fomenta la innovació.

Tot i això, malgrat aquesta victòria inicial, la llei encara ha d'enfrontar un llarg camí legislatiu abans de la seva implementació total, prevista per a finals de 2026.

Després d'aquest suport definitiu del Comitè de Representants Permanents (COREPER), el Consell de la Unió Europea va enviar una carta al Parlament Europeu per buscar-ne l'aprovació.

Ara, tot just un mes després, l'Eurocambra es reuneix a Estrasburg per debatre sobre la matèria, com a pas previ a la votació en la sessió plenària de dimecres.

Les expectatives que hi ha són altes, ja que la seva aprovació seria un altre pas important cap a l'aplicació efectiva d'aquesta llei.

Enfocament basat en el risc

Un dels enfocaments clau d'aquesta legislació és el que es basa en el risc, que classifica els usos de la IA en diferents categories segons la perillositat, prohibint algunes aplicacions considerades inadmissibles per als usuaris.

El text, amb prop de 90 articles, ha generat controvèrsia, especialment aquells que aborden el reconeixement facial i biomètric en temps real.

La llei inclou excepcions limitades sota salvaguardes estrictes, com ara l'autorització judicial prèvia.

A més, per als sistemes classificats d'alt risc, cal una avaluació obligatòria de l'impacte en els drets fonamentals, entre d'altres requisits.

Els sistemes dIA de propòsit general han de complir amb requisits de transparència i drets dautor.

Les sancions per incompliment van des de 7,5 milions d'euros fins al 7% del volum de negoci, gestionades per l'AI Office, creada per garantir el compliment de la normativa.