Torna Chic Roses: la millor discoteca del món ressuscita a l'Empordà

per J.C. Meneses Montserrat

La discoteca Chic de Roses, una de les sales de festa més emblemàtiques de l'Empordà i de Girona, ha anunciat que torna a reobrir després de més d'una dècada amb la persiana baixada.

El dia anunciat per tornar a obrir les portes és l'11 d'abril d'aquest 2024, 44 anys després de la primera obertura, el 1980. En aquella dècada Chic es va convertir en un referent de les nits a la Costa Brava, cridant l'atenció de tothom. La sala va marcar la diferència a través d'una estructuració "dramàtica" de la nit, generant un ambient sense precedents on hi cabia gent de tots els llocs, edats, sexes i colors.

Chic es va convertir en un espai de llibertat durant les dècades següents fins al tancament definitiu. Per la pista de la discoteca han passat joves als 80, i els seus fills a la dècada del 2000. Ara, volen captar l'atenció d'una nova generació amb la reobertura, sense renunciar als històrics que han trepitjat la sala des de fa anys.

L'actual promotora, Rachida Boutriq, ha decidit tornar a apostar pel Chic “per recuperar els trets distintius que converteixen Chic Roses en una de les millors discoteques d'Europa i per què no, convertir-la en la millor discoteca del món”, afirma Boutriq en una nota de premsa recollida per CatalunyaPress.

Marcel Portella, l'actual director, anuncia que “no només ens limitarem a servir copes, sinó que sempre oferirem alguna cosa més als nostres clients”. Volen aconseguir que els que entrin a la discoteca no dubtin i que sàpiguen que "aquí és on volen ser".

Una discoteca històrica que es va convertir en un referent a Europa

En aquesta reobertura no podia faltar Thomas Spieker, el fundador de Chic Roses als anys 80, En declaracions a CatalunyaPress, l'empresari explica que el seu pare va crear una sala de festes als primers anys de la dècada dels 70. "Es feien espectacles de flamenc i grans gales amb Julio Iglesias, Charles Aznavour o Rafaella Carrá". Però aquest model de negoci va començar a llanguir a finals dels 70, i van buscar alternatives per continuar sent líders a l'oci nocturn.

| CHIC Roses

Spieker explica que el seu pare el va enviar de viatge a conèixer les grans discoteques com l'Studio 54 de Nova York, el Palace de París, el Dorian Gray de Frankfurt, “Volíem veure com funcionaven, quins eren els fonaments en què basaven el seu negoci, i així vam convertir el Chic i a tota la comarca de l'Alt Empordà en una destinació noctàmbula importantíssima a tot Europa”, sentencia el fundador de la discoteca.

La inauguració es farà l'11 d'abril

La festa d'inauguració de la discoteca tindrà lloc el proper dijous 11 d'abril, coincidint amb la data de la seva obertura als 80. A aquesta primera celebració només es podrà assistir amb invitació personal, ja que serà a porta tancada. Serà dos dies després, dissabte, quan s'obrirà tot el públic.

En aquesta nova etapa Chic apostarà per oferir música amb un segell propi i divers, a més de prometre sorpreses úniques a cadascuna de les seves festes. A la 1.30 de la matinada arribarà la màgia amb esdeveniments que no han estat anunciats prèviament i que, segur, deixaran els clients de la discoteca totalment estupefactes. Amb aquesta filosofia, Chic pretén tornar a revolucionar el concepte de l'oci nocturn a Catalunya, igual que ho va fer als anys 80.

Torna Chic Roses amb l'essència dels seus orígens, amb ganes de crear més moments inoblidables i amb idees per generar una gran expectativa i il·lusió a la zona. Torna la millor festa de l'Empordà.