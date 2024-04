Torna la Cursa El Corte Inglés 2024 amb més de 14.000 inscrits

El proper 5 de maig a les 9h torna a Barcelona la Cursa El Corte Inglés 2024. Els dorsals per a la 44a edició d'aquesta 10K ja estan disponibles i es poden aconseguir de forma gratuïta a https://cursaelcorteingles .cat/inscripcions/ A més, les i els corredors que s'han inscrit abans del 12 d'abril han tingut l'opció de personalitzar el dorsal.

Amb sortida a Avinguda Diagonal 617, davant d'El Corte Inglés Diagonal, i arribada a Plaça Catalunya, aquesta cursa barcelonina té el seu actual circuit urbà homologat per la Federació Catalana d'Atletisme (FCA), vigent des del 2022. Igualment, la Cursa El Corte Inglés és una cursa oberta a tothom i que espera repetir en aquesta nova edició amb una gran xifra de participació.

De moment, més de 14.000 persones han formalitzat la inscripció, que se sumen als més de dos milions de participants que al llarg de les quaranta-tres edicions han format part en aquesta prova que manté la gratuïtat com a principal valor.

Aquesta nova edició de la Cursa ha comptat amb el testimoni de prescriptors del món de l'esport, el cinema i la música que han donat suport desinteressat a la carrera: l'exfutbolista, exentrenador i persona afectada d'ELA, Juan Carlos Unzué , el jugador del FC Barcelona Robert Lewandonsky i el jugador del RCD Espanyol Javier Puado, el cantant Miki Núñez, l'actriu i guanyadora del programa MasterChef Laura Londoño, i la jugadora del FC Barcelona Sandra Paños i la del RCD Espanyol Carolina Marín

Fes un gest per l'ELA

La Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls és l'única entitat que acompanya assistencialment les persones afectades d'ELA i les famílies a tot Catalunya. També dóna suport a la investigació perquè, en un futur, la malaltia sigui curable. La Fundació va néixer el 2005 impulsada pel seu president, Sr. Enric M. Valls, el pare del qual va morir anys abans a causa de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica i dóna nom a l'entitat.

L'entitat treballa per millorar la qualitat de vida de totes les persones que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa. Ho fa amb la implantació d'un model propi que contempla una visió integral mitjançant professionals especialitzats en la malaltia.

Des de la Fundació, es fa una atenció multidisciplinària i integral a les persones afectades d'ELA i als seus familiars. Aquests serveis s'ofereixen a tot Catalunya i arriben fins als domicilis de les persones afectades així com a les unitats especialitzades d'ELA dels hospitals de referència. Aquests acompanyaments els fan professionals de treball social, teràpia ocupacional i psicologia. A més, l'entitat també disposa d'un Banc de Productes de Suport, que disposa de més de 2.500 materials que se cedeixen quan són requerits. L'entitat també lidera altres projectes com els Grups de Suport i Ajuda Mútua o Telemedicina.

L'any 2023 la Fundació Catalana d'ELA va atendre més de 500 persones afectades d'ELA i les seves famílies. L'entitat anima els participants de la 44a Cursa El Corte Inglés a fer un gest per l'ELA adquirint la samarreta solidària de La Cursa per recaptar fons per a la fundació.

TMB et porta a la Cursa

Contribuint al desenvolupament sostenible ia la millora de la mobilitat de la ciutadania Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) col·labora de nou a la 44a edició de La Cursa El Corte Inglés . En el moment de recollir el dorsal, els participants rebran un bitllet senzill vàlid de metro i autobús per al desplaçament el dia de la cursa. Es posaran a disposició dels corredors títols individuals de viatge, que seran lliurats fins que s'esgotin les existències. Transports Metropolitans de Barcelona és el principal operador de transport públic de Catalunya i un referent d'empresa de mobilitat ciutadana a Europa i al món.

El compromís de Under Armour, Veri i Aquarius

La marca nord-americana Under Armour renova com a esponsor oficial de la Cursa El Corte Inglés. Després de l'èxit a la passada edició, Under Armour, especialitzada en moda i equipament esportiu, produeix una nova edició limitada de samarretes tècniques solidàries amb la qualitat que caracteritza la marca. Les samarretes solidàries de la 44a Cursa El Corte Inglés es poden adquirir a la botiga Under Armour d'El Corte Inglés de Portal de l'Àngel, a El Corte Inglés de Diagonal i online, fins que s'esgotin les existències. Els beneficis de la venda seran destinats a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls.

La Cursa El Corte Inglés compta una vegada més amb més de 30.000 litres d'aigua Veri i 20.000 litres d'Aquarius Zero, que aquestes marques, compromeses amb l'esport i la solidaritat, posen a la disposició de tots els participants.

Més d'un miler de persones formades per professionals de l'empresa RPM Sports, organitzadora d'esdeveniments esportius com l'eDreams Media Marató Barcelona by Brooks i la Zurich Marató Barcelona, ​​Guardia Urbana, Institut Barcelona Esports, Federació Catalana d'Atletisme, Creu Roja i Voluntaris 2000 asseguren la qualitat i el bon funcionament de la prova. El diumenge 5 de maig, connecta't a la Cursa!