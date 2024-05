El torneig de futbol de grups d'ultres que es jugarà a Màlaga

per Redacció CatalunyaPress

Per norma general, el futbol a l'estiu veu com la seva activitat disminueix... encara que aquest 2024 això no serà així; Eurocopa, Copa Amèrica i Jocs Olímpics seran els tres grans tornejos que faran que els futbolers estiguin amb els ulls enganxats a les pantalles i, si tenen sort, amb els seus darrers enganxats als seients dels estadis.

Tot i això, recentment ha cridat l'atenció una altra competició, molt més modesta... però que pot fer que més d'un miri de reüll amb preocupació.

S'ha batejat com a 1r Torneig Costa del Sol. Champions League de les aficions , i ho organitza el Front Bokerón, la facció més radical de la torçada del Màlaga CF. Com es podia esperar, la ciutat malaguenya serà l'escenari d'aquest campionat, que es jugarà el 13 de juliol (amb unes temperatures elevadíssimes), tot i que el que és noticiable és la resta del cartell.

I és que els equips participants, 8 en total, són els aficionats més radicals de diversos equips d'Europa. Haurien donat el seu sí a participar els Ultras Lazio, d'aquest equip de Roma, els Yomus, del València CF, Corba Sud, del Granada CF, la Grada MCF, del Marbella (són veïns), el Front Orellut, del CD Castelló, els Suburbis Firm (de l'Atlètic de Madrid, una escissió del Front Atlètic) i la Inter City Firm, del West Ham United de Londres.

Precedents de baralles

Al món ultra és conegut que diverses d'aquestes faccions radicals tenen les seves fílies i fòbies... si no és que estan agermanades amb altres grups d'ultres.

Lògicament, és més fàcil que aquestes relacions s'estableixin entre aficionats de clubs de la mateixa lliga, tot i que no és necessàriament així.

En els darrers anys, per exemple, es té constància de baralles entre membres de Yomus i del Front Atlètic, mentre que també és motiu de preocupació el que pugui passar entre els aficionats de l'Atlètic i els italians, ja que malgrat els tifosi i el Front tenen una bona relació, aquesta escissió pot ser font de conflictes.

Per la seva banda, la Inter City Firm va arribar a ser el grup ultra més respectat i famós del Regne Unit, ja que fins i tot se les enginyaven per filmar les seves actuacions .