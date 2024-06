Un total de 1.039 refugiats han estat reassentats a Espanya el 2023

Un total de 1.039 persones han estat reassentades a Espanya l'any passat, majoritàriament de nacionalitat siriana, en el marc del Programa Nacional de Reassentament de Refugiats.

En aquest sentit, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'any passat van ser reassentades a Espanya 302 persones de nacionalitat siriana que van partir des de Turquia després de la crida d'ACNUR després del terratrèmol del febrer del 2023. Del Líban van sortir 641, majoritàriament de nacionalitat siriana i, finalment, 96 nicaragüencs, des de Costa Rica.

A més, el departament que dirigeix Elma Saiz ha assenyalat que l'execució dels programes nacionals de reassentament exigeixen una col·laboració "molt propera" entre els ministeris d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, del Ministeri de l'Interior i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, de manera consensuada amb l'ACNUR i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Així, el 21 de febrer de 2023 el Consell de Ministres va acordar el Programa Nacional de Reassentament de Refugiats a Espanya per a l'any 2023. Mitjançant aquest acord es va materialitzar el compromís de reassentament a Espanya de fins a 1.200 persones refugiades al llarg de l'any.

El 3 de maig del 2023 el Consell de Ministres va acordar l'ampliació del Programa nacional de Reassentament de Refugiats a Espanya per a l'any 2023. Mitjançant aquesta ampliació es materialitza l'obertura d'una via complementària al reassentament per a l'arribada de persones refugiades, preferentment d'Amèrica Central i del Sud, els perfils dels quals es determinaran d'acord amb la seva capacitat d'integració a la societat espanyola en atenció a la seva ocupabilitat.

El pilot d'aquestes Vies Complementàries es va produir el desembre del 2023 i actualment està actiu, amb un primer grup de 72 persones d'origen nicaragüenc arribades a Espanya des de Costa Rica. Segons Inclusió, aquestes persones s'han reassentat a la província de Valladolid per dur a terme la instal·lació de plantes fotovoltaiques. El nombre de persones a reasentar en aquest projecte per al període 2023-2025 és de 1.500.

D'altra banda, Inclusión destaca que, des del 2019 la Secretaria d'Estat de Migracions (SEM) ha subscrit convenis amb diferents comunitats autònomes (País Basc, Comunitat Valenciana i Navarra), entitats patrocinadores i l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats ( ACNUR) per implantar programes pilot de patrocini comunitari a Espanya.

Respecte al projecte amb el Govern Basc, a la primera experiència pilot van ser acollides 31 persones sirianes en el marc del programa procedents de Jordània. A la segona, 27 persones sirianes procedents del Líban i, en el marc de la segona pròrroga del Conveni actualment vigent s'ha acordat l'acollida de set noves famílies reassentades a Espanya des del Líban, l'arribada de les quals està prevista als mesos d'octubre i novembre aquest any.

Pel que fa al projecte amb la Generalitat Valenciana, 24 persones sirianes han estat reassentades procedents del Líban. Actualment es troba en fase de tramitació una nova proposta de Conveni de patrocini comunitari, la firma del qual, pels mateixos actors participants en l'experiència pilot, està prevista en les properes setmanes. En el marc d'aquest nou Conveni, fins a 80 persones, traslladades a Espanya a través del Programa Nacional de Reassentament, podrien ser acollides a la Comunitat Valenciana.

Finalment, en el projecte amb Navarra, han estat reassentades 32 persones sirianes procedents de Turquia. Un segon Conveni ha estat subscrit, per les mateixes parts, el 22 dabril daquest any, amb una vigència de dos anys. En el marc d'aquest Conveni està prevista l'avaluació, per un equip de la Universitat Pública de Navarra, del desenvolupament i els resultats de l'experiència pilot, i la possible nova acollida de persones reassentades a partir del 2025.

El 98% dels desplaçats amb protecció temporal són ucraïnesos

Igualment, segons dades d´Inclusió, 207.030 persones afectades pel conflicte d´Ucraïna han rebut protecció temporal a Espanya. El 98% dels desplaçats amb protecció temporal són nacionals ucraïnesos i el 31% de les persones desplaçades pel conflicte d'Ucraïna amb protecció temporal són menors de 18 anys.

Sobre els Centres de Recepció, Atenció i Derivació (CREADE), el 9 de març del 2022, es va obrir a Pozuelo de Alarcón el primer dels quatre espais amb places d'acollida per a les persones desplaçades d'Ucraïna i on es tramitaria la protecció temporal.

Aquests s'ubiquen als llocs on residia un nombre més gran de població ucraïnesa abans de l'emergència: Madrid, Barcelona, Alacant i Màlaga. Ofereixen protecció temporal, acolliment i derivació per inclusió i tramiten número de Seguretat Social, targeta sanitària, orientació laboral i assessorament jurídic.

Als CREADE s'han atès des de la seva obertura més de 185.000 persones. Dins del sistema d'acollida de protecció internacional i temporal romanen allotjades, actualment, 11.645 persones desplaçades a causa del conflicte d'Ucraïna.