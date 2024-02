Treballadors dels CAP denuncien que s'han disparat les agressions

"En termes generals, hem patit 4 vegades més situacions violentes que als hospitals". Aquest és el clam dels treballadors dels Centres dAtenció Primària (CAP) de la Catalunya Central. La seva situació, que consideren límit, la van denunciar el 22 de febrer passat davant el CAP de Piera (Anoia).

La convocatòria, explica la presidenta de la Junta de Personal, Marta Montero, a Catalunya Press , va ser unitària. "Han crescut les agressions, ia part hem de tenir en compte allò que no es denuncia per part dels professionals", lamenta Montero.

Segons Comissions Obreres (CCOO), el 80% de les agressions recents han estat a consultes espontànies o d'urgències. El 20% restant van tenir lloc en consultes programades.

"És una situació que s'està normalitzant", apunta Montero, afegint que no només les pateixen els professionals de la salut. "No es lliuren ni els i les administratives que contesten al telèfon", afegeix.

El reforç de seguretat, "en estudi"

La vigilància als CAP va a càrrec d'empreses de seguretat privada, que al mateix temps contracta l'Institut Català de la Salut (ICS). En el cas dels territoris situats al cor de Catalunya, segons les denúncies dels sindicats, la seguretat és insuficient.

“Hem demanat un reforç, però ens diuen que està en estudi, és una decisió que depèn de Barcelona”, assenyala Montero. La presidenta de la Junta de Personal coincideix amb els sindicats que, en molts casos, la situació és "insostenible".

"Estem per ajudar, no perquè ens agredin"

Després de la convocatòria del 22 de febrer, i de lamentar que no hi ha una data fixada per abordar la problemàtica, Montero diu que “seguirem amb les mobilitzacions”. De fet, assegura que casos així no passen únicament a les poblacions del centre de Catalunya. “Aquest creixement també es dóna en altres punts”, lamenta.

I per què passa? Les retallades que la sanitat catalana ha patit els últims anys ha tingut conseqüències. "Hi ha una gran pressió assistencial i s'ha perdut qualitat en l'atenció", analitza Montero, que tot i això assegura que "estem per ajudar, no perquè ens agredin".

"Hi ha persones a fer reclamacions de la forma correcta, però també n'hi ha d'altres que no. I hem de dir prou", conclou Montero.