Un de cada tres espanyols admet tenir algun tipus de problema de salut mental

En els darrers anys, el tema de la salut mental ha adquirit una rellevància sense precedents a Espanya, amb xifres alarmants que situen el país al capdavant d'Europa en termes de patiment psicològic. Segons un estudi recent del Grup AXA, que va abastar 16 països europeus, un terç dels espanyols admet tenir algun tipus de problema de salut mental, amb un 34% de la població afectada. Aquesta dada supera la mitjana de països com Suïssa o França, encara que es troba per sota dels Estats Units i el Regne Unit.

L'informe detalla que el 17% dels espanyols pateixen depressió, una de les taxes més altes d'Europa, mentre que un 16% pateixen ansietat, fòbies o trastorns d'estrès posttraumàtic. A més, un preocupant 16% dels ciutadans recorre a somnífers, ansiolítics o antidepressius setmanalment, i un 27% ho fa almenys una vegada al mes. Aquestes xifres reflecteixen una realitat preocupant pel que fa a l'estat de la salut mental de la població espanyola.

La directora de Salut d'AXA Espanya, Elena Flores, ha destacat que la salut mental és un problema de primer nivell al país i ha subratllat l'alta incidència de diagnòstics realitzats per professionals sanitaris. D'altra banda, Francisco Santolaya, president del Consell General de la Psicologia d'Espanya, emfatitza la necessitat de tenir prou recursos de professionals en psicologia per millorar el benestar emocional dels ciutadans i fer front a aquesta preocupació creixent.

L'estudi també aborda el tema de l'estrès, revelant que el 62% dels espanyols se sent força estressat, una xifra que ha anat en augment els últims tres anys. Aquest panorama reflecteix l'increment del consum de medicació relacionada amb la salut mental i posa de manifest els desafiaments a què la població s'enfronta en termes de benestar emocional.

Entre les principals causes del malestar manifestat pels enquestats en els darrers mesos hi ha el patiment psicològic general (34%), els problemes financers (28%) i l'aïllament social (25%). Aquests factors contribueixen al deteriorament del benestar mental dels espanyols, que acudeixen a centres mèdics amb més freqüència que en altres països segons l'estudi. Un 65% dels participants va afirmar haver visitat un especialista per problemes de benestar mental a l'últim any.

