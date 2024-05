Trucs casolans per rentar el forn en profunditat

Mantenir el forn net és essencial no sols per raons estètiques, sinó també per assegurar un funcionament eficient i segur. A continuació, presentem alguns trucs casolans efectius per rentar el forn en profunditat, utilitzant ingredients comuns que probablement ja tinguis a casa.

1. Bicarbonat de Sodi i Vinagre

El bicarbonat de sodi és un netejador natural excel·lent. Per començar, barregeu mitja tassa de bicarbonat de sodi amb unes cullerades d'aigua per formar una pasta espessa. Aplica aquesta pasta a les parets i al fons del forn, evitant els elements calefactors. Deixa que actuï durant tota la nit. L'endemà, ruixa vinagre blanc sobre la pasta. La reacció entre el bicarbonat i el vinagre ajudarà a afluixar el greix i la brutícia. Finalment, neteja amb un drap humit o una esponja per revelar un forn net i lluent.

2. Llimona i Aigua

La llimona no només és un excel·lent desgreixant natural, sinó que també deixa una aroma fresca. Talla dues llimones per la meitat i esprem el suc en un recipient apte per a forn. Col·loca les closques de llimona al mateix recipient i afegeix aigua suficient per cobrir-les. Preescalfeu el forn a 120°C i col·loqueu el recipient a l'interior durant uns 30 minuts. El vapor de la llimona i l'aigua ajudarà a afluixar el greix i la brutícia adherida. Un cop refredat, neteja les superfícies amb un drap humit.

3. Sal i Bicarbonat de Sodi

Una altra combinació efectiva és la barreja de sal i bicarbonat de sodi. Barreja una tassa de sal, una tassa de bicarbonat de sodi i una tassa daigua per formar una pasta. Estén aquesta pasta per tot l'interior del forn, parant especial atenció a les àrees més brutes. Deixa actuar durant almenys 2 hores. Després, frega amb una esponja o raspall i esbandida amb aigua neta.

4. Amoníac

L'amoníac és potent per a la neteja de forns molt bruts. Col·loca un recipient amb mitja tassa d'amoníac al forn fred i deixa actuar durant la nit. Assegureu-vos de ventilar bé la cuina l'endemà i feu servir guants per netejar el forn amb aigua i sabó.

Consells Addicionals

Protecció: Fes servir guants de goma per protegir les teves mans durant la neteja.

Ventilació: Assegureu-vos de ventilar bé l'àrea de treball.

Manteniment: Neteja regularment el forn per evitar acumulacions difícils de remoure.

Amb aquests trucs casolans, podràs mantenir el teu forn net i funcionant de manera eficient sense necessitat de productes químics agressius.