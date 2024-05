Els trucs d'OCU per identificar les estafes telefòniques

Com podem evitar ser estafats? És una pregunta que, qui més qui menys, tothom s'ha fet mai. Evitar aquestes estafes, que cada vegada arriben per més vies, és fonamental.

Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut compartir alguns trucs per poder esquivar aquestes pràctiques fraudulentes... en cas que vinguin via trucada telefònica.

I és que malgrat que des del 29 de juny de l'any passat estan prohibides per llei les trucades comercials no desitjades, aquestes pràctiques fraudulentes continuen existint.

Aleshores... quin modus operandi segueixen els estafadors? Com els podem detectar?

OCU alerta que hi ha diversos casos en què estarem davant d'un intent d'estafa. Una de les casuístiques és que quan s'identifiquen els interlocutors s'identifiquen com a membres d'OCU o asseguren que "aquesta oferta l'avala l'OCU". L'organització recorda que en aquest cas la persona que rep aquesta oferta ha de desconfiar, perquè OCU mai avala tarifes concretes, ni tampoc et trucarà per telèfon per convèncer-te que canviïs de tarifa.

Una altra possibilitat és una pujada de tarifa "imminent". Segons apunten els defensors dels drets dels consumidors i usuaris, hem de tenir en compte que les empreses (siguin telefòniques o d'algun altre servei de la llar) no informen mai dels augments dels preus que s'han de pagar per telèfon.

Un tercer intent de frau seria en forma de rebre dues trucades de manera consecutiva: a la primera se't comunica una pujada de la tarifa, mentre ia l'altra et fan una contraoferta. Tot just penges la primera trucada, en reps una altra, suposadament d'una empresa competidora de la primera, que t'ofereix una oferta molt millor.

Quan no s'identifiquen, però et fan una oferta, cal anar amb compte. Els empleats de les companyies amb qui tens contractes sempre s'identifiquen amb el seu nom i l'empresa per a la qual treballen; és part del procediment. Si no ho fan, hem de sospitar que podria ser una estafa.

Segons els Mossos d'Esquadra, l'any passat es van investigar un total de 78.793 estafes vinculades a internet, fet que suposa un 21,73% més que el 2022. Els cibercrims continuen sent el principal repte de les autoritats.