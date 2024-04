La llaminadura que ha posat a la venda Mercadona i que et tornarà a la teva infància

Potser les noves generacions no ho han viscut, però les anteriors sí que recorden, segurament, el fet d'anar a un quiosc per comprar qualsevol txutxe a l'hora de sortir de l'escola.

En un context on la nostàlgia es troba en apogeu, les marques no es queden enrere i aposten per rescatar els clàssics que tant estimàvem.

A Espanya, Mercadona, la cadena de supermercats líder, ha decidit sorprendre una vegada més els seus clients. Ha tornat a posar a la venda una llaminadura que va desencadenar l'alegria de nens i adults al seu moment, i que ara promet fer el mateix.

Es tracta dels xiclets de sabor meló, que van conquerir paladars als anys 80 i 2000. Gràcies a la ferma aposta del gegant dels supermercats, ara tornen a estar disponibles als prestatges de Mercadona.

Aquests dolços, amb el seu disseny i gust de fruita tropical, es van convertir en un autèntic tresor gastronòmic per a molts. Pocs podien resistir-se a la seva temptadora combinació de dolçor i peculiaritat.

A un preu accessible de 1,15 euros, aquests xiclets prometen fer-nos viatjar en el temps amb cada mastegada. Tot i això, és important recordar que, encara que siguin irresistibles, el seu consum ha de ser moderat.

Cada llaminadura està elaborada amb ingredients com sucre, xarop de glucosa i goma base, i conté 23 calories i 5,6 grams de sucre per unitat. Per tant, és recomanable gaudir-ne en ocasions especials i no fer-ne un hàbit diari.

Recordar la infància està bé, però tenir cura de la nostra salut també és important. Així que, si decideixes donar la benvinguda als teus convidats amb una bossa d'aquests xiclets o premiar els teus fills en moments puntuals, endavant! Però sempre amb moderació i pensant en el nostre benestar a llarg termini.

A més d'aquesta opció, Mercadona té molts altres dolços que ens han acompanyat durant tota la vida, encara que també hi ha altres opcions noves amb què se't poden fer la boca aigua.