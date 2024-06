La UCO requisa a la seu de Red.es informació del 'cas Begoña Gómez'

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s'ha personat a la seu de la societat pública Red.es per demanar informació relacionada amb la investigació que afecta Begoña Gómez, esposa del president del Govern, per ordre de la Fiscalia Europea, segons ha avançat 'El Mundo'.

L'actuació dels agents té lloc després que el 26 d'abril passat l'òrgan comunitari s'interessés per la causa i preguntés al titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid que va admetre a tràmit una denúncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procediment afectava contractes subscrits amb fons europeus.

En un decret del 26 d'abril, la Fiscalia Europea (EPPO, per les sigles en anglès) va demanar al jutge Juan Carlos Peinado que l'informés dels fets que investiga i que li precisés si en el procediment "estaria implicada la UTE Innova Next SLUEscuela de Negocis The Valley", integrada per una societat propietat de l'empresari Juan Carlos Barrabés, a qui Manos Limpias assenyala com a beneficiari de les "recomanacions o avals" de Gómez.

Els fiscals delegats Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez i Antonio Zárate van assenyalar en aquest decret que la Fiscalia Europea "podria, si escau, arribar a exercir la seva competència" per investigar aquests contractes si així ho estima pertinent, pels quals va sol·licitar al jutjat que li remetés la documentació oportuna.

En una providència, a la qual també va tenir accés aquesta agència de notícies, el jutge de Madrid va contestar que en els fets que investiga constaven "processos d'adjudicació de diferents contractes, per part de Red.es, entre d'altres a l'UTE composta per les entitats 'Innova Next' - societat del Grup Barrabés--, 'SLU Escola de Negocis', i 'The Valley'".

Davant la petició de l'EPPO, l'instructor va facilitar còpia dels documents requerits, encara que no es va pronunciar sobre la competència de la investigació quant als contractes amb fons europeus, ja que és la mateixa Fiscalia Europea la que ho ha de determinar.

Va reclamar expedients de Xarxa.

En el marc de les seves diligències de comprovació, la Fiscalia Europea va reclamar a Red.es els expedients complets sobre els tres contractes en qüestió, relatius a serveis de formació per a l'ocupació en l'economia digital --dos destinats a joves i un a persones aturades--.

A més, ha anunciat que, "una vegada identificats els projectes anteriors", hauria d'oficiar la Unitat d'Administració del Fons Social Europeu (UAFSE) perquè li remeti informació de si aquests contractes "haguessin estat finançats amb fons europeus i, si escau, si s'han certificat".

Des que la Fiscalia Europea dictés aquest decret, el jutge de Madrid que va admetre la denúncia ha ordenat diverses diligències: inclosa la citació com a investigada de la mateixa Begoña Gómez per al 5 de juliol i les declaracions com a testimonis de diversos càrrecs de Red.es per a el 16 de juny. També consta que ha obert una peça separada després de rebre un altre ofici de la Fiscalia Europea.