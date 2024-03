La UER confirma que Israel participarà a Eurovisió amb la cançó 'Hurricane'

per Redacció CatalunyaPress

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha confirmat a la Corporació de Radiodifusió d'Israel que el país podrà participar al Festival d'Eurovisió a Suècia, que se celebra el proper 11 de maig, segons ha confirmat la televisió pública israeliana Kan.

La cançó 'Hurricane', interpretada per Eden Golan, ha estat aprovada després de la decisió del comitè de supervisió d'Eurovisió, després d'analitzar la lletra de la cançó.

Golan va gravar la cançó seleccionada aquesta setmana i la seva lletra està basat en la melodia original de la cançó October rain, que finalment no va ser aprovada per al Festival per considerar-se una cançó "política".

Així ho va explicar la UER va explicar el 22 de febrer passat, que ja va advertir que podrien desqualificar Israel d'Eurovisió 2024 en considerar que la lletra de la seva cançó inicial era "política". La polèmica va sorgir quan el consell de la corporació israeliana es va reunir d'urgència fa unes quantes setmanes i va decidir no canviar la lletra ni la cançó, "fins i tot a costa que Israel no participi a Eurovisió aquest any"

A la competició que se celebrarà a Malmö competiran representants de 37 països. Excepte Armènia, Azerbaidjan, Portugal i Suècia, tots els països participants ja han triat els seus representants.