La UGT demana omplir els carrers i les urnes contra ''la dreta i l'extrema dreta''

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat als treballadors omplir els carrers i les eleccions les urnes "per frenar la dreta i l'extrema dreta".

Ho ha dit aquest dimecres en declaracions als mitjans abans de començar la manifestació de Barcelona de l'1 de maig amb motiu del Dia dels Treballadors.

Ha valorat que, després del debat de la llei de l'amnistia, ara toca aplicar "l'altre gran acord de la investidura": la reducció de la jornada de treball a dos quarts de set hores.

"Hem de fer que la intel·ligència artificial (IA) i totes les noves tecnologies vagin perquè es treballi amb millor qualitat i que no siguin una eina de destrucció i precarització dels llocs de treball", ha detallat.

Preguntat per una possible fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell, ha dit que com a organitzacions sindicals defensaran "el manteniment dels llocs de treball i la seva qualitat", i ha criticat que la banca no prioritza els treballadors.