per Pau Arriaga Pérez

McDonald's Japó ha fet un gir inesperat al món de la moda amb l'anunci de la seva propera col·lecció de perfums. Aquesta nova línia, composta per tres fragàncies úniques, busca capturar els sabors característics de les patates fregides, una icona indiscutible de la cadena de menjar ràpid.

Inspirada en els sabors exòtics que s'ofereixen als establiments japonesos de McDonald's, la col·lecció inclou aromes com la sal d'alga nori pruna, el condiment de maionesa all pebre negre i el clàssic salat. Des de l'icònic aroma a McFries salats fins a les variants més audaços com la sal d'alga nori pruna i la maionesa d'all i pebre negre, aquesta línia de perfums ret un homenatge emotiu a les estimades patates fregides de la marca.

Aquesta audaç incursió al món de la perfumeria no només busca delectar els sentits, sinó també desafiar els límits de la creativitat i la innovació en la indústria de la moda. Els amants de McDonald's i els aficionats a la perfumeria estan ansiosos per experimentar aquestes fragàncies úniques que prometen transportar-los a l'experiència sensorial de gaudir delicioses patates fregides en qualsevol moment del dia.

Amb aquesta emocionant novetat, McDonald's Japó demostra una vegada més la seva capacitat per sorprendre i captivar el seu públic, reafirmant la seva posició com a líder en la innovació dins del món del menjar ràpid.