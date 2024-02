Unicef vol el mateix tracte per a menors migrants que per a refugiats d'Ucraïna

Unicef reclama al Govern d'Espanya una resposta "ràpida i eficaç" per als 5.500 menors no acompanyats que són a les Canàries. L'ONG diu que ha de ser similar al fet que la que es va donar als refugiats procedents d'Ucraïna.

Així es desprèn de l'informe La resposta d'Espanya a la crisi d'Ucraïna: Un punt d'inflexió en la protecció de la infància en context de contingències humanitàries migratòries? , en què analitza la gestió de la crisi per part de les autoritats espanyoles.

L'estudi recull els aspectes més positius de la resposta, però també contempla les àrees de millora per arribar a una política migratòria amb enfocament de drets d'infants.

L'organització demana que la gestió de les contingències humanitàries migratòries es consolidi com a política d'Estat, liderada i coordinada pel Govern central.

Reclamen que es doni una resposta uniforme per a cada nena o nen, acompanyat i només, mitjançant eines, processos i especialització similars que evitin un tractament desigual; garantir que l'interès superior del nen sigui una consideració primordial en totes les decisions, els processos i les mesures; i la sostenibilitat daquesta política, basada en responsabilitats compartides i solidaritat amb els territoris de primera arribada.

Per a l'organització, la creació recent de la Comissió Interministerial d'Immigració, que té com a missió atendre els repunts migratoris amb agilitat i al nivell més alt, "suposa una oportunitat per avançar". Tot i això, considera que s'hauria de crear un grup permanent que abordi les qüestions específiques de la infància, en coordinació amb els ministeris corresponents.

Reformar el procediment de determinació de l'edat, introduir eines bàsiques de protecció d'infància al sistema d'atenció humanitària i d'acollida a refugiats, assegurar la implementació adequada del Model de gestió de contingències migratòries per a infància i adolescència no acompanyada o no posar barreres a els empadronaments són altres mesures concretes que, segons UNICEF Espanya, "podrien millorar l'atenció a la infància migrant, independentment de la seva procedència o d'on es trobi".

Corresponsabilitat

Per a l'entitat, "preocupa especialment" la situació a les Canàries, sobretot la dels almenys 5.500 nens, nenes i adolescents no acompanyats que són atesos pels serveis de protecció canaris i reclama una coresponsabilitat per part de les comunitats autònomes.

A les Canàries, "els sistemes d'acollida i protecció estan sobrepassats, i per garantir l'interès superior d'aquests nens i nenes hi ha d'haver una coresponsabilitat amb altres comunitats autònomes. Hi ha un mecanisme de contingència migratòria perquè hi hagi derivacions i solidaritat entre els territoris que és un indubtable pas endavant, però no està funcionant com hauria de ser”, ha explicat el director executiu de l'organització, José María Vera.

"Una de les lliçons apreses de la crisi ucraïnesa és aquesta coresponsabilitat interterritorial i social, que s'ha de donar en altres situacions amb altres orígens. Si no es produeix per una via solidària i voluntària, és convenient que s'estudiïn fórmules d'obligatorietat que permetin traslladar-les a els nens no acompanyats a altres punts del país amb les garanties degudes. És l'Estat en conjunt qui té la responsabilitat de complir amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant, i l'ha d'exercir com correspon", ha conclòs l'entitat.