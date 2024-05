Veten la participació d'Ana Julia Quezada al true crime sobre el petit Gabriel

per Helena Celma

Ana Julia Quezada, l'assassina del petit Gabriel Cruz, ha estat vetada al documental que estan preparant sobre el cas, segons ha pogut confirmar La Sexta. Aquesta mesura sorgeix després que la mare del nen denunciés que a la presó de Brieva estaven facilitant la seva participació en un projecte cinematogràfic centrat en el crim del seu fill.

Dimecres passat, Patricia Ramírez va denunciar en una conferència de premsa que estaven comptant amb la col·laboració de Quezada al documental sobre la mort del seu fill.

La notícia sobre la producció d'aquest documental va arribar a Ramírez el novembre del 2023, després d'haver rebutjat la idea fa tres anys i intentar tots els mitjans que es produís.

Davant d'aquesta situació, la mare del nen ha manifestat la seva intenció de considerar la interposició de querelles contra els funcionaris implicats, així com contra la productora en cas que no aturi la realització del documental.

Negativa al documental

Cal tenir en compte que Particia Ramírez ja ha sol·licitat la paralització de la producció del documental de l'assassinat del fill.

Dissabte passat, unes 700 persones es van reunir a Almeria per recolzar la mare del petit Gabriel.

"Faig una crida a totes les institucions perquè es coordinin", va manifestar la mare de petit Gabriel durant una intervenció que va tenir lloc a l'espai de 'La Ballena', al costat de la platja de les Almadrabillas, on hi ha una placa en record del 'pescaíto' ja que aquest va ser el lloc que espotàniament es va fer servir per rendir homenatge a la seva memòria fa sis anys.

La mare de Gabriel va agrair el suport de tota la gent, a qui recorre novament després de "mesos d'intentar a través de les administracions, oficines d'assistència a les víctimes i òrgans" com el mateix Ministeri de l'Interior, posar fi a les suposades enregistraments que s'efectuen a l'interior de presó per part de la presa.

Patricia Ramírez va incidir que aquesta sèrie o documental estaria gestionat per la mateixa productora audiovisual que fa tres anys, i amb la suposada contribució de l'advocat d'Ana Julia Quezada, el lletrat Esteban Hernández-Thiel, ja li va oferir gravar un true crim sobre el cas del seu fill, a la qual cosa es van negar donat el rebuig a "lucrar-se" amb la imatge del seu petit.

"Els nostres fills no són ficció", va denunciar abans de recordar altres casos d'altres víctimes que també s'han vist afectades per aquestes sèries, sentit en què ha al·ludit la polèmica suscitada pel reportatge del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona.