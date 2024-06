Què veure a Peratallada: Un recorregut pels seus llocs més bonics

Explorar Peratallada, un encantador poble medieval al cor de la Costa Brava, és endinsar-se en un viatge pel temps on cada racó explica una història. Reconeguda pels seus ben conservats carrers de pedra, la seva impressionant arquitectura medieval i el seu ambient idíl·lic, Peratallada és una destinació que atrau tant a amants de la història com aquells que busquen tranquil·litat i bellesa.

Entre les opcions de què veure a Peratallada, aquesta joia de Girona ofereix des de monuments històrics fins a acollidores places que conviden a perdre's en el passat, convertint-se en una visita obligada per als que exploren Catalunya.

En aquest article, farem un recorregut pels llocs més bonics de Peratallada, començant per l´emblemàtica Església de Sant Esteve, passant per l´encantadora Plaça dels Esquiladors i la majestuosa Torre de l´Homenatge.

A més, explorarem el Carrer Major, un enclavament on l'artesania local pren protagonisme, oferint als visitants una experiència única i autèntica.

Cadascun d'aquests punts destacats revela una part essencial del caràcter i la història de Peratallada, brindant als visitants perspectives fascinants del que fa a aquest lloc especialment memorable.

Església de Sant Esteve

Arquitectura medieval de finals del segle XII

L'Església de Sant Esteve, erigida a finals del segle XII, destaca pel disseny preromànic i romànic. Originalment concebuda amb una planta basilical, presenta dues naus acabades en absis semicirculars simples. L'estructura ha patit diverses modificacions al llarg dels segles, incloent-hi l'elevació de l'absis sud al segle XVI, fet que afegeix un contrast arquitectònic interessant.

Façana amb rosassa i campanar espadanya

La façana de Sant Esteve és notable per la rosassa i un campanar d'espadanya amb quatre arcs apuntats, característiques que li donen un aire més civil que religiós. Aquesta peculiaritat, juntament amb la seva ubicació extramurs davant del Portal de la Verge, reforça la seva importància en la defensa històrica de Peratallada, el nom de la qual deriva de “pedra tallada”, indicatiu de la seva estructura sobre roca viva.

Importància històrica i recomanacions de visita

Sant Esteve no és només una peça clau del romànic català per la seva arquitectura, sinó també pel seu context històric i cultural. Alberga un ossera policromada amb les restes de Gilabert de Cruïlles i pintures romàniques de gran valor. Es recomana visitar aquest temple al costat d'altres punts d'interès a Peratallada i els seus voltants, com ara Palau-Sator i La Bisbal de l'Empordà, per completar una experiència immersiva en la història medieval de la regió.

Plaça dels Esquiladors

La Plaça dels Esquiladors a Peratallada és un lloc emblemàtic on es reunien anualment els esquiladors d'ovelles, oferint una ullada a les tradicions locals que perduren en el temps. Aquesta plaça es destaca per les cases de pedra cobertes d'heures, proporcionant un escenari pintoresc que convida els visitants a capturar moments amb les seves càmeres. A més, és el lloc ideal per gaudir de la gastronomia local, ja que acull restaurants i terrasses altament recomanats, com el restaurant Can Nau, on es pot degustar plats típics en un ambient acollidor i relaxant. La combinació d´història, bellesa natural i hospitalitat fan de la Plaça dels Esquiladors un punt d´interès indispensable a Peratallada.

Torre de l'Homenatge

Des de la Plaça dels Esquiladors i el Carrer Jaume II, es pot admirar la Torre de l'Homenatge, una veritable icona de Peratallada. Aquesta estructura, erigida entre els segles XI i XII, forma part dels elements més destacats de l'antic castell, construït sobre una base de roca sòlida.

Icona arquitectònica de Peratallada

La Torre de l'Homenatge s'enlaira majestuosament amb una planta quadrada i culmina amb merlets prismàtics, essent un símbol de la fortalesa medieval de la ciutat. La seva robustesa i disseny imponent reflecteixen la importància defensiva i residencial que va tenir en temps passats.

Elements conservats de l'antic castell

Els murs de la torre, que arriben a un gruix de fins a 1.80 metres, mostren canvis en el gruix que indiquen l'existència d'antics nivells de pavimentació, sostinguts per arcs rebaixats. Aquests detalls no només afegeixen caràcter a la torre, sinó que també expliquen la història de la seva construcció i ús al llarg dels segles.

Vistes des de la Plaça dels Esquiladors i el Carrer Jaume II

Pujar a la part més alta de la Torre de l'Homenatge ofereix una experiència inoblidable, amb vista panoràmica sobre Peratallada i els seus voltants, inclosos els camps d'arròs. Des d'aquesta alçada, es pot apreciar la ubicació estratègica del castell i la bellesa del paisatge que l'envolta, cosa que fa que la visita sigui encara més especial.

Carrer Major i la seva artesania

Pavimentada amb llambordes que narren segles d'història, el Carrer Major a Peratallada està flanquejat per edificis de pedra que evoquen temps antics. En recórrer des de la Plaça de les Voltes, els visitants descobreixen petits comerços i tallers artesanals que aporten vitalitat a l'escena urbana. Boutiques amb productes locals i tallers d'artistes ofereixen tresors únics i autèntics a cada racó.

Recorregut des de la Plaça de les Voltes

Aquest recorregut convida a aturar-se en racons pintorescos adornats amb bancs de pedra, fanals antics i testos acolorits, creant un ambient encantador.

Botigues d'artesania i complements destacats

Entre les botigues destacades hi ha el Pedrís i l'Encant, on es poden trobar articles de regal, bijuteria de disseny i complements variats, perfectes per emportar-se un record especial de Peratallada.

Degustació de gelats artesanals

No es pot deixar el Carrer Major sense tastar els gelats artesanals de Gelat artesà de Peratallada, coneguts mundialment per la seva qualitat i sabors innovadors com a roquefort i vermut amb olives.

Peratallada

A través d´aquest passeig per Peratallada, hem descobert un món on la història i la bellesa convergeixen a cada carrer, plaça i edifici. Des de la majestuositat de l´Església de Sant Esteve fins a la tradicional Plaça dels Esquiladors, passant per la imponent Torre de l´Homenatge i el vibrant Carrer Major, Peratallada es revela com un tresor de la Costa Brava que captiva tant pel seu patrimoni com per la seva vida present .

Aquests llocs no només reflecteixen la riquesa cultural i arquitectònica del poble, sinó que també conviden a explorar, degustar i gaudir d'experiències úniques que només pot oferir un escenari medieval perfectament conservat.

La visita a Peratallada és, sens dubte, un viatge pel temps que estimula tots els sentits, omplint el visitant de sorpresa i admiració. Aquest recorregut representa una invitació oberta a descobrir la història profunda de Catalunya, mentre es gaudeix de l'hospitalitat i la gastronomia local.

Les implicacions de conservar un patrimoni tan ric són vastes, no només realçant l'atractiu turístic de la regió sinó també preservant un llegat inavaluable per a les futures generacions. Peratallada és un clar exemple de com el passat i el present poden entrellaçar-se harmoniosament, i la seva exploració deixa una marca indeleble al cor dels qui la visiten, encoratjant fins i tot, a futures investigacions o descobriments en aquesta i altres joies medievals al llarg de Catalunya i més enllà.