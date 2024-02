Via lliure perquè Madrid celebri la seva pròpia 'mascletà' al Pont del Rei

La jutgessa del Contenciós-Administratiu número 8 de Madrid permetrà a l'Ajuntament de Madrid celebrar aquest diumenge la versió madrilenya de la mascletà al Pont del Rei de Madrid Rio, en ple espai de renaturalització des del 2016.

Així ho resol en una interlocutòria dictada aquest divendres, a la qual va tenir accés Europa Press, en què la magistrada denega a la protectora animal Salvando Peludos les mesures cautelarímes presentades per paralitzar de forma cautelar aquest esdeveniment pirotècnic propi de la Comunitat Valenciana.

La jutgessa acorda que no ha lloc a la mesura cautelar interessada per Salvando Peludos en relació amb l'activitat de l'Ajuntament de Madrid denominada 'Mascletà' prevista per al proper 18 de febrer de 2024 a Madrid Rio.

Contra aquesta resolució cal interposar recurs d'apel·lació en un efecte en el termini de quinze dies davant d'aquest Jutjat i davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

La magistrada entén que el demandant no ha quedat acreditat l'esgotament de la via administrativa prèvia a la presentació de la sol·licitud de cautelars, de conformitat amb el que disposen els articles 69 i 25 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

A les seves al·legacions, el Consistori exposava que aquesta peça separada de mesures cautelars no era "el lloc propi per decidir de manera definitiva el fons de l'assumpte".

Assegurava l'Ajuntament que no li constava cap sol·licitud prèvia de la protectora que hagi donat "a l'Administració municipal l'oportunitat de pronunciar-se en fase administrativa" sobre la seva procedència com "no consta tampoc que s'hagi formulat cap requeriment previ davant d'una eventual via de fet".

Massacre ambiental

La protectora ha presentat aquest dimecres un recurs per frenar l'esdeveniment pirotècnic pel perjudici a aquest espai natural que suposa "un entorn de renaturalització des del 2016 i que provocarà una massacre entre la fauna".

L'Ajuntament de Madrid ha elegit el Pont del Rei perquè "reuneix els requisits tècnics i de seguretat necessaris, a més d'oferir una de les panoràmiques més belles de la capital, als peus de la Catedral de l'Almudena i del Palau Reial".

La mascletà es troba dins del protocol de col·laboració que van signar els ajuntaments de Madrid i València a la passada Fira Internacional de Turisme (Fitur) per promoure accions de promoció mútua. Hi haurà finançat pel Hotel de ciutat de la capital.

Paral·lelament, l'ONG animalista Animanaturalis ha convocat aquest dissabte una protesta contra la mascletà per l'afecció que tindrà en animals i persones sensibles al soroll.

La concentració tindrà lloc a les 12 hores davant del Palau de Cibeles, seu de l'Ajuntament de Madrid.

Serà un dia abans que el Pont del Rei aculli la primera mascletà que celebrarà a Madrid i que per primera vegada s'endurà fora de la Comunitat Valenciana.

"És terrible que en ple segle XXI se segueixi promocionant la pirotècnia sabent que el soroll afecta animals i persones sensibles", ha argumentat l'ONG.

El que defensaran amb la protesta és "fi de l'ús de la pirotècnia amb soroll". "Una pirotècnia respectuosa i sense soroll és possible", han garantit.