Les víctimes d'abusos sexuals a l'Església a Catalunya demanen un pla de reparació

Víctimes d'abusos sexuals a l'Església a Catalunya han exigit aquest dimarts 7 de maig un pla català de reparació, ja que aquest tipus de delictes "deixen seqüeles de per vida".

Així ho ha explicat Miguel Hurtado, el primer denunciant dels casos d´abusos de l´Abadia de Montserrat, durant una concentració davant del Parlament de Catalunya, acompanyat d´altres víctimes dels Jesuïtes.

Hurtado ha detallat que el Parlament de Catalunya va crear una comissió d'investigació sobre pederàstia a l'Església, però que s'ha dissolt anticipadament per la convocatòria d'eleccions el proper 12 de maig: "Això vol dir que no hi ha un pla català de reparació per a les víctimes, no hi ha conclusions, no hi ha mesures”.

Amb aquesta concentració, que ha començat cap a les 11.00, ha explicat que volen presentar el seu projecte de pla de reparació, perquè es creï "una xarxa de centres públics de reparació per a Supervivientes adults".

"Ens trobem que ens contacten moltíssima gent que mai no ho han explicat a ningú, i nosaltres no tenim eines ni recursos per poder-los ajudar. No és una responsabilitat de les víctimes fer-ho, és una responsabilitat de l'administració", ha criticat Hurtado.

A més, ha detallat que s'ha de fer una llei d'imprescriptibilitat civil retroactiva perquè quan les víctimes expliquin la seva història i denunciïn anys després, "pugin acudir als tribunals si l'Església es nega a indemnitzar".

Víctimes dels Jesuïtes

Enric Soler, víctima del col·legi Jesuïtes de Casp de Barcelona, ha expressat que els abusos patits són "absolutament irreparables", i que no han rebut mai suport per part de l'Església, de la Generalitat o de l'Estat.

"Això és una responsabilitat de tota la societat. L'única cosa que ens pot reparar és tenir garanties que això no tornarà a passar mai més. Hem d'exigir que l'Estat ens recompensi el patiment i la vida que ens han robat", ha dit manifestat Soler.

Ha explicat que va demanar, com a part de restauració moral, veure's cara a cara amb el seu "violador, i que aquesta petició va ser denegada", i ha instat a replantejar-se qui ha d'estar al centre.

20 sessions de teràpia

Per la seva banda, Jordi de la Mata, que va patir abusos sexuals a l'escola Jesuïtes de Sarrià de Barcelona quan era petit, ha criticat que es va posar en contacte amb el centre i que, per ajudar-lo en la seva reparació, “han accedit a pagar-me'n 20 sessions de teràpia".

"Només que això ajudi una sola persona a dir que va viure el mateix, només per això ja val la pena explicar-ho. Hi ha un camí molt llarg per fer", ha assegurat Laura Calzada, una dona que va patir abusos sexuals al col·legi de Jesuïtes de Casp.

"Estem molt cansats. És el moment de canviar per fi una història que fa molta pesta i que és molt urgent", ha afegit Calzada.

La fugida

DocsBarcelona va preestrenar dilluns passat 7, juntament amb 3Cat i El Periódico , el documental La fugida , que explica els abusos sexuals que van passar als Jesuïtes, i en què surten explicant el seu testimoni Calçada, De la Mata i Soler.

Al documental també hi apareix el delegat dels Jesuïtes a Catalunya, Pau Vidal, que admet que el col·legi coneixia alguns dels abusos que va fer el pare Lluís Tó des de l'any 1968, i demana perdó.

"Jo no sé com poden dormir cada nit sabent que hi havia una persona tan perillosa en contacte amb els nens", ha lamentat Calzada, mentre que Soler ha garantit que el perdó no és una paraula, s'ha de demostrar amb fets.