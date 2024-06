La vida d'Elena Fortún, la més famosa autora espanyola de literatura infantil

Va ser la meva germana Isabel la que em va lliurar, quan no era més que un nen, uns vells llibres seus que havien fet les delícies de la seva infància i els protagonistes dels quals es deien Celia i Cuchifritín. Eren els protagonistes de tota mena de divertides aventures que mai he deixat de recordar i que vaig transmetre a les meves pròpies filles. Aquells vells textos, ja gairebé centenaris, van donar lloc també a una sèrie de televisió i encara es continuen editant per gaudir de les noves generacions, tot i que la seva autora fa temps que ens va deixar després d'una vida plena d'èxits, però també de disgustos. Es deia Encarnació Aragonesos, encara que tothom la recordi pel seu pseudònim literari d'Elena Fortún.

Un pseudònim que, per cert, va ser idea del seu marit Eusebio Gorbea, militar professional per designi patern i escriptor traumatitzat per l'èxit literari de la seva dona, tal com explica María Montesinos a “Te llamaré Celia” (B), biografia novel·lada de la autora madrilenya. Destinada a ser dona submisa i mare de família a temps complet, va trobar a la literatura una forma d'autoafirmació i d'alliberament i va demostrar especial sensibilitat a reflectir l'univers infantil de manera completament diferent de la dels autors convencionals. A diferència d'aquests, entossudits a escriure històries ensucrades i carregades de moralina, Encarnación/Elena va saber descriure les aventures d'uns personatges de carn i ossos, imaginatius, pletòrics de vitalitat i frescor, que es manifestava en la seva desimboltura i entremaliadures, però també en la seva ingenuïtat (inspirats, per cert, en la petita Ponina que va conèixer a Tenerife i en una família veïna del seu domicili madrileny) i que van fer les delícies dels seus lectors, no tots nens.

La seva dedicació a la literatura es va iniciar accidentalment a la premsa de Tenerife en el període en què Elena i el seu marit van viure a Santa Cruz, però va obtenir la seva consagració quan Torcuato Luca de Tena el va contractar per col·laborar primer, i dirigir després, el suplement infantil de la revista Blanco y Negro titulat Gente Menuda, que l'editor Aguilar va transformar després en successius llibres.

La peripècia d'Elena s'emmarca al voltant de diversos aspectes. D'una banda, el personal i familiar condicionat tant per la tragèdia de la mort prematura del seu fill menor Bolín com per un matrimoni sense amor amb un marit depressiu; al que caldria afegir el descobriment gradual d'una sexualitat homoeròtica, que el portaria a establir una relació feliç, encara que condemnada a la impossibilitat de consolidar-se, amb la també escriptora i grafòloga Matilde Ras. Entrellaçat amb aquest darrer tret apareix l'altre aspecte de la seva personalitat i és el de la seva militància feminista com a membre de Lyceum Club de Madrid, punt de trobada en què va tenir ocasió de conèixer les figures femenines més destacades de la seva generació María (Lejárraga, Zanobia Camprubí, Victorina Durán, María Baeza, Carmen Baroja, Victòria Kent i un llarg etcètera) Finalment cal citar també el seu interès per la teosofia, amb què va intentar retrobar-se amb el seu fill Bolín, encara que al final de la seva vídua va recuperar la fe de la seva infància.

Montesinos és fidel a les dades biogràfiques d'Encarnación Aragoneses, però sap completar-les imaginativament i elegant amb una prosa que arriba a moments d'indiscutible brillantor (el primer capítol ens sembla particularment inspirat) Reivindica el valor d'una escriptora que va romandre en bona mesura oculta després del seu propi pseudònim o potser també com a conseqüència de la senzillesa i manca de vanitat del seu caràcter ja que, malgrat tot, mai no va renunciar tampoc a la condició de mare i fins i tot d'esposa d'un marit que va tenir un trist final. Dona sobrepassada, sens dubte, pels seus propis personatges, del principal dels quals li fa dir l'autora: “de mi es poden oblidar si volen, no m'importa. Només espero que es quedin amb Celia per sempre més”. Així ha estat.