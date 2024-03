'Vida de Teresina', una biografia imaginària de les tres Teresines televisives

No hi ha cap ritu convencional que la presentació d'un llibre. Convocatòria en una llibreria o centre cultural, paraules introductòries de l'amfitrió, altres del presentador i la intervenció de l'autor o autors per explicar les excel·lències de la seva obra. Però si el llibre que es tracta de presentar és obra de Jordi Milán, fundador de La Cubana i Pol Vinyes, responsable de la seva comunicació d'aquesta companyia teatral, i tracta sobre una de les produccions més famoses, tot indueix a pensar que l'esdeveniment haurà de trencar motlles i aportar nombroses sorpreses. I la nostra sospita es va confirmar plenament.

De moment, el vestíbul de la Llibreria Ona sembla el d'un teatre perquè aquests dies llueix un vistós muntatge escenogràfic de les Teresines, personatges popularitzats per una divertida sèrie de televisió concebuda per La Cubana. Però a mesura que es va avançant cap a l'interior, es van descobrint molts detalls propis de l'escenografia teatral, i això fins a arribar al lloc de cotxes, l'escenari dels quals ha estat transformat en el dormitori d'aquestes germanes. Perquè el llibre es titula justament “Vida de Teresina. Biografia autoritzada de les Teresines”.

“No, no és un llibre sobre La Cubana, ni sobre la sèrie de televisió que es va emetre per TV3, sinó un text que convida el lector a conèixer les interioritats de la vida d'aquests tres personatges de ficció creats per la nostra companyia teatral el 1992 i que van encarnar Mercé Comes, Mont Plans i Silvia Aleacar” ens expliquen els autors. El resultat és “una ficció sobre la ficció que la gent ja coneix”. En fi, dit altrament, un divertit joc literari que permet fabular sobre unes dones imaginades i, alhora, reflectir l'època que correspondria a la seva peripècia vital, és a dir, la segona meitat del segle.

Com es pot imaginar, les Teresines van estar convidades a la presentació, però Milà va explicar que havien hagut d'acudir a una cita pendent al CAP de Gràcia, per la qual cosa no se sabia si arribarien a temps. Al final ho van poder fer dues, i la seva presència va constituir el principal atractiu de l'acte. Van explicar amb gràcia i desimboltura la seva vida i miracles, van explicar com va ser la proposta que ho relatessin per escrit, van descobrir que ho havien fet amb l'ajuda d'un “negre”, van dialogar amb els periodistes i fins i tot van respondre en un anglès macarrònic les preguntes d'una desopilada i inversemblant corresponsal de la BBC que es va interessar sobre si la seva vida al barri de Gràcia es podria adaptar per al públic britànic. Tot un happening amb sabor teatral i el segell indiscutible de la desbordant imaginació de La Cubana i que ara ha esdevingut un llibre de Rosa del Vents que les Teresines firmaran per Sant Jordi.