VÍDEO: Cacen Iceta ballant al Congrés del PSC

per Redacció CatalunyaPress

El PSC ha iniciat aquest divendres a la tarda el seu 15è Congrés, en què ratificarà Salvador Illa com a primer secretari, i nomenarà la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, com a viceprimera secretària, i que ha coincidit amb l'anunci de la convocatòria d'eleccions realitzat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimecres. A l'esdeveniment hi ha assistit el president de la formació, Miquel Iceta, que ha tornat a delectar els mitjans amb el seu clàssic ball que tantes vegades s'ha viralitzat:

Iceta bailando en el Congreso del PSC

El Congrés, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de març al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, començarà divendres a les 17.10 hores i l'inauguraran l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'eurodiputada Iratxe García, i girarà “al voltant de posar sobre la taula una alternativa sòlida” a Catalunya.

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participarà a la clausura diumenge després de la proclamació dels resultats a les 11.15 hores amb Illa, que serà ratificat en el càrrec dissabte.

"Trobada del socialisme català"

El PSC iniciarà dissabte a les 10 hores la primera de quatre sessions de debat, 'PSC: el fil roig del socialisme catalanista', i que comptarà amb la participació dels exprimers secretaris del PSC Raimon Obiols, José Montilla i Miquel Iceta i la que fos vicepresidenta del PSC entre el 2004 i el 2011, Manuela de Madre.

Una altra de les sessions de debat, 'Horitzó Europa: balance, oportunitats i amenaces per al projecte europeu', moderada per l'eurodiputat Javi López, comptarà amb la participació de socialistes com l'eurodiputada Laura Ballarín, i el secretari general del PSE-EE i candidat a lehendakari, Eneko Andueza.

El Congrés comptarà amb la participació de 1.300 delegats i militants del PSC, i al voltant de 700 observadors i convidats, i el partit ha assegurat que serà “la gran trobada del socialisme català amb la voluntat de deixar clar” el seu compromís amb Catalunya.

Iceta va sortir vencedor de l'anterior Congrés

El darrer Congrés del PSC, celebrat el desembre del 2019, va avalar la proposta continuista de l'executiva del llavors primer secretari, Miquel Iceta, i va situar com a objectiu situar el partit com a primera força a Catalunya.

Els socialistes catalans van ratificar Iceta com a primer secretari després d'una votació al plenari dels 1.069 delegats, Eva Granados, va ser escollida viceprimera secretària de la formació, i Salvador Illa va repetir en el càrrec de secretari d'organització assumint les tasques d'acció electoral.

El 14è Congrés va apostar en la ponència política dels socialistes per donar "una resposta en clau federalista al conflicte polític català", es va reafirmar que Catalunya és una nació, va subratllar que Espanya és una nació de nacions que troba el seu encaix en el federalisme i , a més, va demanar un millor finançament per a Catalunya.