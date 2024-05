VÍDEO | Maite Galdeano demostra els seus dots d'imitació i es postula per a TCMS

Maite Galdeano és un dels personatges més entranyables de la televisió. Es va fer famosa al programa de televisió de Telecinco 'Gran Hermano'. Va participar en l'edició número 16, coneguda com a 'Gran Germà dels secrets', on va ingressar amb la seva filla Sofia Suescun.

Tot i això, la seva trajectòria ha anat evolucionant, i en els últims temps s'ha dedicat a estudiar un màster d'Actriz de Doblatge de Veu, ja que li encantaria treballar en una pel·lícula. Així ho ha revelat al Podcast de Malbert, anomenat Estimat Hater.

Després d'anunciar aquest èxit acadèmic, el famós youtuber li va demanar que fes imitacions de personatges del panorama televisiu espanyol, com la poligrafista Conchita Pérez, famosa per la frase de "el polígraf diu... que menteix", Lydia Lozano i Isabel Pantoja.

Aquestes imitacions van sorprendre sens dubte Malbert i la resta d'oients. Alguns dels comentaris que ha recollit són “si us plau, que pensava que ho faria fatal i li surt de puta mare. ".

Davant aquesta ostentació de capacitats, la gent ja ha demanat que tingui una oportunitat a Tu Cara Me Suena. Recordem que aquest programa d'Antena 3 compta amb la presència de famosos que, cada setmana, imiten un altre cantant.

Algunes de les millors imitacions del programa han estat les d'Andrea Guasch cantant Slomo de Chanel i Jadel fent de Luis Miguel amb La Incondicional (totes dues de TCMS 10). A la novena edició, Nia també la va clavar amb I will always love you de Whitney Houston i Agoney va sorprendre amb You give love a bad name de Bon Jovi.

Tot i que també han passat alguns dels millors humoristes del país, com Silvia Abril, Yolanda Ramos o Arturo Valls, arrencant a tothom un riure quan sortien a l'escenari.

Maite Galdeano- Bésame, Bésame (Vídeo Oficial)

De moment, ningú ha cantat el tema de Bésame, besa'm de Maite Galdeano, però qui sap si al final és ella qui acaba apareixent primer com a concursant de ple dret després de demostrar els seus dots en la imitació. Apareixerà a la següent edició?