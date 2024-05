VÍDEO | Un polític alemany es grava llepant el vàter d'un bany públic

per Helena Celma

Els ciutadans alemanys han quedat sorpresos del tot després que hagi rulat un vídeo en què Martin Neumaier, segon a les llistes de FDP (el Partit Democràtic Lliure), apareix llepant el vàter d'un bany públic i també l'escombreta del seu costat.

Com no podia ser altrament, el vídeo s'ha tornat viral, i els usuaris han mostrat el seu desagrat davant seu.

Aquests vídeos, que ell mateix va publicar a les seves xarxes socials, també incloïen altres en què el seu cos apareixia untat d'una substància marró, cosa que alguns han teoritzat si es tractava de xocolata o bé d'excrements.

El debat va acabar en el moment en què en un dels vídeos s'unta femta sota el nas i parla d'una "barba de Hitler feta de merda", a més de simular una salutació al ministre de propaganda nazi, Joseph Goebbels.

A més, també apareixia burlant-se de l'himne nacional alemany mentre es masturba amb un consolador, a més de tenir mofa també amb els escrits religiosos de l'Alcorà.

Aquest atac cap a la religió podria ser interpretat com a sedició i blasfèmia, delictes que poden portar penes de presó de fins a cinc anys. El vídeo va ser eliminat de la plataforma "X" per infringir les seves normes, però els usuaris el van gravar i el van viralitzar.

FDP

El Partit Democràtic Lliure (FDP) d'Alemanya és un dels partits polítics més antics del país i ha tingut un paper significatiu a la política alemanya des de la seva fundació. Es va fundar el 1948 a Heidelberg, poc després de la Segona Guerra Mundial. Va sorgir com una fusió de diversos partits liberals més petits i es va establir amb l'objectiu de promoure els principis del liberalisme a la política alemanya.

Durant les dècades de 1950 i 1960, l'FDP es va consolidar com un partit d'oposició significatiu al Bundestag. Sovint va formar coalicions amb altres partits, tant d'esquerra com de dreta, per influir a la política alemanya.

Al llarg de les dècades, l'FDP ha experimentat alts i baixos en el suport electoral i la influència política. En alguns moments, ha lluitat per mantenir la seva representació al Bundestag, mentre que en altres ha estat un soci de coalició crucial al govern federal.

L'FDP s'ha centrat tradicionalment a promoure polítiques econòmiques liberals, inclosa la reducció d'impostos, la desregulació i la promoció del mercat lliure. A més, ha advocat pels drets civils i la llibertat individual en qüestions socials.