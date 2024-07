Vilanova comença a vibrar amb la desena edició del Vida Festival

El Vida Festival, que celebra aquest any la desena edició a Vilanova i la Geltrú (Garraf), obre aquest dijous 4 de juliol una programació que comptarà amb MIA, James Blake, Vance Joy, Ride, Paolo Nutini, Standstill i Los Planetas com a caps de cartell.

El cantautor austalià Vance Joy serà el cap de cartell d'aquest dijous 4 en una jornada que també comptarà amb Ty Segall, Cannons, El Gronxador Assassin i Julieta, mentre que Clara Peya serà l'encarregada del concert inaugural, acompanyada d'artistes com Salvador Sobral, Leo Rizzi i Sílvia Pérez Cruz.

La jornada del divendres 5 de juliol tindrà el cantant, productor i compositor britànic James Blake com a cap de cartell, a la presentació de Playing Robots into Heaven , en un dia en què també tocaran Ride, Sílvia Pérez Cruz, Temples, Standstill i Ferran Palau.

La jornada final estarà presidida per l'artista anglesa originària de Sri Lanka MIA, amb la barreja d'electrònica i hip hop, en un dissabte que també hi seran Paolo Nutini, Los Planetas, Alizz, Black Lips i Guillem Gisbert.

Sota el lema 10th Revolution , el festival ha preparat concerts especials com l'inaugural de Clara Peya, un concert essencial de Los Planetas a l'escenari El Vaixell , i un secret xou , que recupera l'essència del Secret Vida.

Una dècada de tradició

L'any 2014 va néixer aquest festival, hereu del festival Faraday, i aquesta dècada ha volgut ser molt més que un simple agregat de concerts de diferents estils musicals.

De fet, Vida Festival sempre s'ha mostrat preocupat per cuidar-ne l'ambientació i també l'entorn. Destaca, entre les iniciatives, una zona destinada als més petits i al públic familiar, El Niu, amb tallers, concerts i activitats.

El certamen va guanyar la II edició del Premi Fest a Millor Festival de Format Mitjà.

Lana del Rei, Rufus Wainwright, Jo La Tinc, M. Ward, Sílvia Pérez Cruz, Mishima, Sr. Chinarro, Joan Colom, Joana Serrat, Pau Vallvé, Manel, Kiko Veneno, José González, Vetusta Morla, Belle & Sebastian, Sen Senra, Franz Ferdinand, The New Raemon, Calexico i They Might Be Giants, entre d'altres, han desfilat pels seus escenaris aquests anys de cultura a la ciutat.