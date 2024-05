Violència de gènere: novè any consecutiu d'augment de les víctimes a Espanya

El nombre de dones víctimes de violència de gènere va augmentar per novè any (ho fa des del 2014 de manera continuada amb l'única excepció del 2020, any marcat per la pandèmia del coronavirus) fins a les 36.582, segons ha fet públic aquest divendres 17 de maig Institut Nacional d'Estadística (INE) al seu darrer estudi sobre aquest tema.

Aquestes més de 36.580 dones víctimes de violència de gènere el 2023, corresponents als assumptes en què s'havien dictat mesures cautelars o ordres de protecció, representen un augment del 12,1% respecte a les xifres registrades per l'INE durant l'any 2022, quant va comptabilitzar 32.644 dones víctimes. A més, constitueix la xifra més elevada registrada des que el 2011 va començar la sèrie de l'INE, seguida de la del 2022 (32.644) i la del 2011 (32.242).

Des del 2011, les dones víctimes de violència de gènere a Espanya s'havien anat reduint fins a l'any 2014, quan es van comptabilitzar un total de 27.087 dones. Des d'aleshores, les xifres no han parat de créixer any rere any --a excepció del 2020 marcat per la pandèmia-- fins a assolir les 36.582 víctimes el 2023.

Pel que fa a les dades recollides per l'INE durant l'any passat, destaquen que gairebé la meitat (47,8%) de les dones víctimes de violència de gènere tenien entre 30 i 44 anys, un percentatge similar (48,4%) al dels homes denunciats, que van augmentar un 9,7%, fins a 36.434 denúncies.

Segons la investigació, la taxa de víctimes de violència de gènere el 2023 va ser de 1,7 per cada 1.000 dones de 14 anys i més. Ceuta i Melilla i onze comunitats autònomes van superar la mitjana nacional: La Rioja, Cantàbria, Balears, Múrcia, Canàries, Extremadura, Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella-la Manxa, Aragó, i Castella i Lleó.

Pel que fa a les relacions de les dones víctimes amb els homes denunciats, l‟estudi indica que el 42,2% de les dones víctimes de violència de gènere mantenien una relació de parella o exparella de fet amb l‟home denunciat, i el 34,7 % eren núvies o exnòvies. A més, el 22,1% era el cònjuge o excònjuge i l'1% es trobava en procés de separació.

El 2023 es van registrar 1.816 menors (fills, en guarda o custòdia o que conviuen) víctimes de violència de gènere corresponents als assumptes en què s'havien dictat mesures cautelars o ordres de protecció, fet que suposa un 32% més. Del total, 909 nens i 907 nenes.

Sobre les mesures cautelars dictades i inscrites al Registre en assumptes de violència de gènere durant el 2023, l'INE ha comptabilitzat un total de 109.383, un 12,1% més que l'any anterior. El 74,4% va ser de caràcter penal i el 25,6% de caràcter civil.

Sentències fermes

El 2023 es van dictar sentències fermes corresponents a assumptes (amb ordres de protecció o mesures cautelars dictades) inscrites al Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica i de Gènere el 2023 o en anys anteriors sobre 37.161 condemnats per violència de gènere (+2,8%) i 8.687 persones per violència domèstica, un 23,7% més que el 2022 (el 67,9% van ser homes i el 32,1% dones).

Finalment, sobre la durada dels assumptes, en violència de gènere es va dictar sentència ferma en menys d'un any tres de cada quatre persones (el 74,9% del total); i en violència domèstica, menys d'un any al 61,2%.