Violència vicària: la preocupant xifra que podria elevar el 2024 al pitjor any

2024 es pot convertir en l'any amb més casos de violència vicària a Espanya de tota la sèrie històrica. En concret, després de la confirmació de crim masclista del cas de la dona i els seus dos fills de Barcelona, ja són set els nens presumptament assassinats pel seu pare el 2024 i 57 des del 2013, quan es van començar a demanar dades.

Així, en els quatre primers mesos d'aquest any s'hauria aconseguit la mateixa xifra que el 2015, el 2018 i el 2021, amb set casos. Només se supera el 2017, quan es van registrar vuit casos de menors assassinats per violència de gènere.

Segons el Ministeri d'Igualtat, el 2024 és l'any amb un nombre més gran de menors assassinats per violència de gènere fins al 10 d'abril des del 2013. De fet, en cap exercici anterior se superen fins ara els tres casos.

Dels set menors assassinats aquest any, tres comptaven amb denúncies o mesures per violència de gènere, dels quals dos tenien mesures sol·licitades per la seva mare/tutora legal i en un no consta petició de mesures.

Així mateix, cinc dels set casos de menors assassinats per violència vicària aquest any eren de Catalunya (71,4%), mentre que els altres dos (28,6%) eren d'Andalusia.

Per edats, un dels menors (14,3%) tenia en el moment del presumpte assassinat entre un a dos anys; un (14,3%) de tres a quatre; un (14,3%) de cinc a sis; tres (42,9%) de set a vuit, franja d'edat dels dos darrers nens víctimes de violència vicària; i un (14,3) de nou a deu. Tots ells eren espanyols.

Quant als agressors dels menors, un (25%) es trobava a la franja d'edat de 21 a 30 anys, el segueix un (25%) entre 31 a 40, un (25%) entre 41 a 50 i, el darrer (25%), entre 51 a 60.

Tres eren espanyols, mentre que un era d'un altre país. D'altra banda, el Ministeri de l'Interior té detectats al Sistema VioGèn més de 1.400 casos de violència de gènere amb menors exposats a patir violència vicària, 167 dels quals estan en risc extrem o alt, segons l'últim informe del mes de març.

En concret, aquest reflecteix que hi ha un total de 1.431 casos amb menors en risc de ser agredits pel maltractador de la seva mare, 1.264 dels quals estan en un risc mitjà, 159 en alt i 8 en extrem.

També exposa que el 31 de març d'aquest any hi ha 111 casos amb menors en situació de vulnerabilitat alta i extrema (109 i 2) i 1.438 en mitjana.

Per poder acabar amb aquesta xacra, experts alerten que cal dur a terme accions més proactives, ja que tots els passos que s'han fet fins ara no han estat suficients, vist el que s'ha vist.