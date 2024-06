La viral acció contra la massificació a Mallorca d'un moviment

El moviment 'Ocupem les nostres platges' ha celebrat haver "recuperat" aquest diumenge el Caló des Moro, a Santanyí, per als residents, en una nova acció contra la massificació turística, que va començar a les 08:00 hores i va acabar al voltant de les 13 :00 hores.

A primera hora, els organitzadors d'aquesta acció van estendre una lona sobre la sorra de la platja del Caló des Moro, on es podia llegir 'Ocupem les nostres platges'. Pocs minuts després, en van desplegar una altra que deia 'Ja és hora de parar'.

L'acció d'aquest diumenge en un lloc emblemàtic de Mallorca, molt popularitzat per 'instagramers' i 'influencers' internacionals i "símbol de la massificació de les platges" de l'illa, ha estat plantejada per 'Ocupemos las nostres platges' com una jornada "lúdica i festiva" alhora que reivindicativa. Té l'objectiu de sensibilitzar sobre el problema de la massificació, exposant la necessitat de “cuidar les platges i recuperar-les també per als residents”.

En aquest sentit, al voltant de 300 assistents a aquesta jornada van aprofitar per banyar-se, ballar boleros i corejar consignes com “Qui estima Mallorca no la destrueix”.

La jornada va transcórrer amb normalitat tot i que un grup d'assistents va cridar 'Tourists go home', cosa que no va agradar als organitzadors, que informaven els turistes de la performance i intentaven convèncer-los de no accedir a la platja, i que, a més , van recordar que "aquesta acció no va contra ningú".

A més, la Guàrdia Civil va demanar identificació a totes les persones que pujaven al Caló des Moro després de participar a l'acció. Abans, segons van explicar a les xarxes 'Ocupem les nostres platges', havien sol·licitat retirar les pancartes i s'havien interessat per si tenien permís per a la concentració.

Amb tot, aquesta ha estat la darrera acció promoguda pel moviment 'Ocupemos las nuestras playas', que a partir d'ara continuarà amb l'activisme a través de diverses plataformes a tota l'illa.