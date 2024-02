Qui vols que guanyi Operación Triunfo 2023?

per Helena Celma

Aquest dilluns va tenir lloc el penúltim galOT d'Operación Triunfo 2023, en què es van decidir els sis finalistes que lluitaran per guanyar el concurs i en què es va acomiadar Bea. La madrilenya es va quedar a les portes d'arribar a la final, tot i fer una espectacular actuació de Bette Davis Eyes.

Ruslana cantarà Zombies de The Cranberries, un tema que es va llançar el 1994 en què mostrarà novament la seva versió més rockera. Aquest tema tracta sobre la guerra, cosa que li toca de prop, ja que la seva família és ucraïnesa i el seu país està sumit en una guerra amb Rússia des del 2022.

The Cranberries - Zombie (Official Music Video)

Naiara, per la seva banda, interpretarà Sobreviviré, la cançó de Mónica taronger en què podrà treure a la llum la seva veu.

Monica Naranjo - Sobreviviré (Video Clip)

Pel que fa a Juanjo, el aragonès s'ha decantat per Withou You de Harry Nilsson, un tema molt mític versionat per molts artistes i amb què mostrar els seus dots vocals.

Harry Nilsson - Without You (Audio)

Paul Thin ha seguit la via del món urbà i s'ha decantat per Baby Hello, una cançó de Rauw Alejandro i Bizarrap. De fet, aquest serà el quart tema que s'interpretarà del DJ argentí en aquesta edició.

Rauw Alejandro & Bizarrap - BABY HELLO (Official Video)

Per part seva, Martin s'ha decantat per Golden Hour de Jvke, una cançó que s'adapta molt a la seva veu i amb la qual segur que enlluernarà els espectadors.

JVKE - golden hour (official music video)

Per acabar, Lucas escollirà Pillow talk de Zayn, un dels exmembres d'One Direction, el seu grup de música favorit.