Vuit de cada deu persones no reben atenció el primer mes de viure al carrer

per Redacció CatalunyaPress

La Fundació Arrels ha detectat que el 81% de les persones que fa menys d'un mes que viuen al carrer a Barcelona no reben cap tipus d'atenció social, segons recull l'informe anual de la fundació 'Viure al carrer a Barcelona 2023. Radiografia d'una ciutat sense llar”.

La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, ha presentat aquest dimecres en una roda de premsa a Barcelona els resultats de l'informe, basat en una enquesta realitzada per 381 voluntaris a més de 800 persones entre els dies 13 i 15 de juny de 2023 a els carrers de Barcelona i locals de 13 entitats socials.

Fernández ha destacat que, des que Arrels va començar a fer enquestes el 2016 en horari nocturn, l'enquesta del 2023 és la primera realitzada durant el dia i compta amb les respostes validades de 685 persones, el nombre "més gran" enquestat en els darrers anys .

L'informe conclou que les persones que fa menys temps que viuen al carrer són "les més desateses pels serveis socials, públics o d'entitats", ja sigui per desconeixement dels recursos per a les persones sense llar o per la dificultat d'adaptació a la nova realitat.

"ESTEM ARRIBANT TARDA"

"Durant el primer mes, tant l´Administració com les entitats estem arribant tard", ha afirmat Fernández, que ha explicat que el percentatge de persones ateses per serveis socials augmenta a mesura que ho fa el temps d´estada al carrer.

El grup més desatès són els joves, ja que un 56% dels menors de 25 anys i un 51% de les persones entre 26 i 35 anys van manifestar no haver rebut atenció social pública o privada en els darrers sis mesos.

Fernández ha recalcat que cal una prevenció per evitar el sensellarisme i també una intervenció ràpida: "Com més temps al carrer, com més cronificació, és més difícil que una persona pugui sortir d'aquesta situació".

TEMPS MITJÀ AL CARRER

L'informe ha detectat que el temps mitjà d'estada al carrer és de 4 anys i 5 mesos, fet que suposa un "repunt" respecte als 4 anys i 4 mesos del 2022, una mitjana que està per sobre del nivell previ a la pandèmia del Covid-19: 3 anys i 5 mesos.

Fernández ha dit que el 72% dels enquestats afirma cobrir les necessitats bàsiques relacionades amb l'alimentació i la higiene, mentre que un 26% nega poder cobrir-les, i ha insistit que calen polítiques d'habitatge, laborals i "mecanismes perquè ningú perdi casa seva”.

PETICIONS

Ha al·ludit a les ordenances municipals per criticar que incloguin el sensellarisme com un problema de convivència i demanar que "regulin l'espai públic sent respectuoses i tenint en compte la realitat de les persones sense llar".

També ha reclamat que fer efectiu el dret a l'habitatge, així com que els municipis compleixin el deure d'empadronar les persones que viuen al seu territori, i ha assegurat que "a priori ningú no ve a Barcelona a viure al carrer".

Una de les persones ateses per la Fundació Arrels, Saïd, ha explicat el seu testimoni després de més de 3 anys vivint al carrer amb l'esperança de trobar feina a Barcelona i ha demanat a la societat més interès: “Que s'hi impliquin, que s'hi involucrin ".

PERFIL DE LES PERSONES SENSE LLAR

Pel que fa al perfil de les persones sense llar a Barcelona, l'enquesta assenyala que el 87% són homes, un 9% dones, un 1,3% dones trans i un 1,2% s'identifiquen amb el gènere no binari, així com el 74% són persones migrades i el 28% menors de 35 anys.

L'informe destaca que el 41% dels menors de 25 anys que són al carrer han viscut en un centre de protecció a la infància i la joventut, i per això qualifica la institucionalització com "un factor de risc de sensellarisme".

El desembre del 2023, la Fundació Arrels va localitzar 1.384 persones en situació de carrer a Barcelona, la xifra "més alta" des que fan recomptes a la ciutat.