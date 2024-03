WhatsApp revoluciona la plataforma amb importants canvis a partir del març

per Helena Celma

Des de l'1 de març, WhatsApp, la coneguda aplicació de missatgeria instantània pertanyent a Meta, s'embarca en la seva transformació més gran fins ara, no només a Espanya, sinó a nivell global.

La plataforma introdueix una sèrie de novetats esperades que prometen canviar la manera com milions de persones es comuniquen.

Una de les innovacions més destacades és la capacitat dels usuaris per llegir i enviar missatges a altres plataformes, com ara Telegram, iMessage o Signal, sense sortir de l'aplicació.

Aquest canvi respon a la nova Llei de Mercats Digitals de la Unió Europea, que obliga les grans tecnològiques, incloent-hi WhatsApp, a millorar la interoperabilitat entre diferents aplicacions de missatgeria instantània. Tot i això, aquesta funció serà opcional, deixant l'elecció en mans dels usuaris.

Una altra de les novetats que implementarà Mark Zuckerberg és la possibilitat de cercar missatges per data a cada xat, cosa que facilitarà la localització de missatges concrets.

A més, WhatsApp enforteix la seguretat en bloquejar la possibilitat de capturar pantalles de les fotos de perfil a partir del març. Aquesta mesura busca protegir la privadesa dels usuaris i evitar possibles abusos.

Una altra millora significativa és la capacitat de veure els estats dels contactes sense notificar-los, proporcionant una experiència més discreta per als usuaris. Així mateix, la plataforma afegeix noves opcions de format de text, com ara llistes, cites textuals i blocs de codis, per millorar l'organització dels missatges i facilitar-ne la comunicació, especialment en xats grupals.

En un esforç per combatre el phishing i el correu brossa, WhatsApp implementarà un sistema per detectar automàticament intents d'estafa, brindant alertes als usuaris abans que iniciïn una conversa potencialment perillosa.

Tot i això, aquests canvis també impliquen certes restriccions, ja que WhatsApp deixarà de ser compatible amb dispositius mòbils més antics a partir de març de 2024. L'aplicació requerirà sistemes operatius Android 5.0 o superior, o iOS 12 per seguir funcionant correctament.