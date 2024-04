Una xacra que no cessa: 2 de cada 3 professors catalans han patit agressions

Dos terços dels docents que treballen a Catalunya (2 de cada 3) han patit, en algun moment de la trajectòria professional, una agressió per part d'algun estudiant. Sigui física o verbal.

Aquesta és la dada preocupant que es desprèn d'una enquesta que el sindicat Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC) ha fet entre milers de professionals de la docència a Catalunya.

Això confirma la preocupant tendència que, a finals de l'any passat, va posar sobre la taula un altre sindicat, en aquest cas la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que encara elevava més la quantitat en el cas concret dels professors d'ESO col·legis públics; en aquest cas concret, s'elevava a un 79%.

USTEC té previst ampliar i desglossar encara més les dades que ha recopilat després de parlar amb professionals catalans de la docència les properes setmanes.

Cada cop més professors demanen ajuda

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha expressat la preocupació per l'augment de docents que busquen ajuda a causa d'agressions, un fenomen que ha crescut de manera significativa des de l'inici de la pandèmia.

Segura també assenyala que el sindicat proporciona orientació als docents afectats sobre com procedir, especialment en casos d'agressions físiques, recomanant la denúncia davant els Mossos d'Esquadra, una mesura que la majoria segueix.

Protocol dactuació

Però amb aquestes dades a la mà (i en coneixement del públic), el sindicat exigeix anar més enllà. Per això, Segura insta el Departament d'Educació a desenvolupar un protocol d'actuació per a aquests casos, ja que ni les direccions escolars ni els mateixos afectats saben com actuar actualment, i considera que no és responsabilitat exclusiva del sindicat abordar aquesta qüestió.

Com es podria plasmar això? Una de les possibilitats seria que es desenvolupés una app que estigués a disposició dels docents i que poguessin fer servir en cas de veure's immersos en algun d'aquests episodis.

El sindicat lamenta que la Generalitat únicament pren mesures "després d'una agressió greu i després les oblida". A més, ha denunciat que les agressions verbals d'alumnes a professors "no es prenen de debò" i es consideren simples entremaliadures de nens.