La xifra de delictes sexuals que es van denunciar a Catalunya el 2023

per Redacció CatalunyaPress

Un total de 4.027 dones van presentar l'any passat a Catalunya 3.759 denúncies per delictes contra la llibertat sexual, fet que suposa un 33,5% més que el 2022.

El decalatge en les xifres és perquè una sola denúncia pot incloure diverses víctimes, ha aclarit la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, en roda de premsa amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

"Que tinguem un augment del 33,5% no necessàriament significa que hi hagi un augment de violències sexuals, sinó que és degut a molts factors, i un és saber on hem d'enfocar la prevenció", i en aquest sentit ha posat en valor el treball del cos a l'àmbit de l'oci nocturn.

Els casos de violència de gènere (contra la parella) van créixer un 10,7% amb 16.789 denúncies en total i també hi va haver un 11% més de detencions en aquest àmbit, amb 32 menors arrestats.

Les violències sexuals dins de la parella van créixer un 33% i Escudé ha alertat que són "violències extremadament complicades de detectar perquè generalment no requereixen violència física sinó que la mateixa relació de parella utilitza altres mètodes" com el xantatge o l'extorsió.

13 assassinades

En violència familiar hi va haver 3.843 denúncies, un 7% més, i 13 feminicidis: les víctimes tenien de mitjana 39 anys i al 46,2% dels casos l'entorn de la víctima coneixia la situació de violència que patia la dona.

El 38,5% de víctimes de feminicidis tenien fills menors i només una de les 13 assassinades l'any passat havia denunciat abans l'autor.