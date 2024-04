El 'zasca' de Jorge Javier Vázquez a Pablo Motos pel fitxatge de Broncano

per Redacció CatalunyaPress

El fitxatge de David Broncano per RTVE ja és un fet. El presentador de 'Movistar' es mudarà a l'access prime time de RTVE per competir contra 'El Hormiguero' de Pablo Motos, i molts - a la dreta mediàtica- han interpretat aquest fitxatge com una forma de restar poder mediàtic al rei de les nits a Antena 3.

A les reaccions al sonat fitxatge s'hi ha unit Jorge Javier Vázquez, que ha afirmat que "amb l'assumpte del fitxatge de Broncano per RTVE hi ha alguna cosa que se m'està escapant".

"Asseguren que Moncloa està empenyent perquè es produeixi i alhora Pablo Motos i el seu equip denuncien amb moltíssima indignació que és una maniobra per eliminar-los", explica Vázquez en un article publicat a Lecturas, afegint que des d''El Hormiguero' han entès que Sánchez ha realitzat aquest fitxatge "per destrossar-los".

Però el presentador de Supervivientes descarta que aquesta teoria pugui ser certa, titllant-la de "conspiranoica". "Per molt que Juan del Val s'entesti a posar-se en pla alarmista i asseguri que Pedro vol carregar-se Pablo. Jo és que intueixo que ni el mateix Juan es creu tal bola", sentencia Vázquez al seu article d'opinió.

Jorge Javier, que també va competir amb Pablo Motos amb 'Cuentos Chinos', assegura que de moment "Pablo Motos no té rival a curt termini". "Fa vint anys que ocupa aquesta hora, és impossible que aparegui algú i el fulmini".

Per això, el presentador no entén "molt bé la preocupació que sembla estendre's a 'El Hormiguero'"

Vázquez recorda que Motos “té 58 anys”. "Noi, fa 20 anys que éts imbatible. ¿De veritat us porteu aquestes sufoquines tu i el teu equip pel fitxatge de Broncano?", conclou.