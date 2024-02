Zona de Baixes Emissions: Quina és la postura de les principals ciutats catalanes?

per Helena Celma

Les zones de baixes emissions són àrees geogràfiques designades dins una ciutat o regió on s'apliquen restriccions de trànsit per reduir la contaminació atmosfèrica i promoure la mobilitat sostenible.

Aquestes restriccions solen dirigir-se principalment a vehicles dièsel i gasolina més antics i contaminants, com els que no compleixen certs estàndards d'emissions establerts per les autoritats.

Des de l'any 2020, Barcelona ha implementat amb èxit la Zona de Baixes Emissions. Tot i això, no és l'única localitat a Catalunya que ha adoptat mesures per restringir la circulació de vehicles altament contaminants.

Durant aquest any totes les localitats catalanes de més de 20.000 habitants hauran de publicar les mesures de limitació del trànsit.

És important remarcar que el Govern va imposar que la ZBE estigués a les ciutats de més de 50.000 habitants, però Catalunya va preferir reduir-lo perquè l'impacte de la reducció d'emissions sigui més gran.

Seguint aquests criteris, a Catalunya s'hauran d'implementar les restriccions a 67 localitats entre el 2024 i el 2025, acollint-nos a les dades de població de l'Idescat. Aquests municipis són:

Barcelona. Hospitalet de Llobregat. Terrassa. Badalona. Sabadell. Lleida. Tarragona. Mataró. Santa Coloma de Gramenet. Reus. Girona. Sant Cugat del Vallès. Cornellà de Llobregat. Sant Boi de Llobregat. Rubí. Manresa. Vilanova i la Geltrú. Castelldefels. Viladecans. El Prat de Llobregat. Granollers. Cerdanyola del Vallès. Mollet del Vallès. Vic. Figueres. Gavà. Esplugues de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat. Igualada. Blanes. Vilafranca del Penedès. El Vendrell. Ripollet. Lloret de Mar. Sant Adrià de Besòs. Olot. Montcada i Reixac. Cambrils. Sant Joan Despí. Tortosa. Barberà del Vallès. Salt. Sant Pere de Ribes. Sitges. Calafell. Salou. Martorell. Premià de Mar. Pineda de Mar. Sant Vicenç dels Horts. Sant Andreu de la Barca. Molins de Rei. Santa Perpètua de Mogoda. Castellar del Vallès. Valls. Olesa de Montserrat. Masnou. Palafrugell. Vila-seca. Esparreguera. Sant Feliu de Guíxols. Amposta. Vilassar de Mar. Manlleu. Franquesos del Vallès. Banyoles. Sant Quirze del Vallès.

Etiquetes existents

Cada vehicle té una etiqueta que avalua i categoritza limpacte mediambiental. Les etiquetes són les següents:

Zero emissions: en color blau, marca aquells que són híbrids, endollables i elèctrics.

ECO: combina el verd i el blau, i serveix per marcar els vehicles híbrids, elèctrics amb autonomies inferiors a 40 quilòmetres i aquells que funcionen amb gas natural o liquat.

C: de color verd, per a vehicles a gasolina registrats a partir del 2006 i dièsel des del setembre del 2015.

B: de color blau, per a automòbils a gasolina des del 2001 i dièsel des del 2006.

| Europa Press

Com actuen les capitals de província?

Barcelona

En el cas de Barcelona, l'àrea de la ZBE abasta el centre de la ciutat, les autovies B-20 i B-10 i els municipis limítrofs: Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat ..

Els vehicles que veuran afectada la mobilitat en aquesta zona són:

Turismes (M1) amb motor de gasolina matriculats abans de l'any 2000 (anteriors a la norma Euro 3), i dièsel anteriors a l'any 2006 (anteriors a la norma Euro 6).

Motocicletes i ciclomotors (categoria L) matriculats abans del 2003 (anteriors a la norma Euro 2).

De manera provisional, també es veuen afectats altres tipus de vehicles, com ara les furgonetes amb homologació N1, els camions amb homologació N2 i N3, i els autobusos amb certificació M2 i M3.

Girona

L'ajuntament de Girona, per la seva banda, va sol·licitar una pròrroga al Ministeri de Transport fins al novembre del 2024 per implementar el ZBE.

Tot i això, les zones que afectaran segurament són el Barri Vell i el Mercadal, el barri Devesa-Güell, el sector nord de Sant Narcís i el nord de l'Eixample (des d'Emili Grahit cap al Mercat del Lleó).

Lleida

Pel que fa a Lleida , els vehicles de benzina matriculats abans del 2006 i els vehicles dièsel matriculats abans del 2015 no tindran autorització per ingressar a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida.

La ZBE va entrar en vigor l'1 de setembre del 2023, i les zones que comprèn són les que estan situades entre l'autopista L-11 i el Passeig de Ronda, deixant fora els barris de Pardinyes, Balàfia, Secà, Ciutat Jardí, La Voreta i Magraners.

Tarragona

A Tarragona, el ZBE entrarà en funcionament l'1 de gener del 2025.

La Zona de Baixes Emissions abastarà tot el centre de la ciutat, és a dir: la Part Alta, Part Baixa, Serrallo i Eixample estaran dins aquesta delimitació, la qual estarà marcada per les avingudes Vidal i Barraquer, República Argentina, Catalunya, fins al Passeig Torroja, Mallafré Guasch fins a Joan Pau II, Guillem Oliver, Pont i Gol, Rambla Macià, Vidal Barraquer, Sant Antoni, Vial de Bryant i Moll de Costa.

No tothom hi està d'acord

La implementació daquestes restriccions no són del gust per a tots els municipis. N'hi ha hagut alguns, com és el cas de Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí, Granollers o Badalona, que estan lluitant per rebutjar el decret de ZBE que pretenia aprovar les mesures durant el primer trimestre del 2024.

"El decret no respecta l'especificitat dels municipis de la segona corona metropolitana per les grans vies de comunicació d'alta capacitat que travessen el territori", expliquen des de l'Arc Metropolità, una entitat que actua com a aliança entre municipis que pretenen tenir pes a les decisions que es prenen des de Barcelona.

"Aquestes mesures afecten clarament la ciutadania amb rendes més baixes, que no es poden canviar de vehicle de manera habitual", destaquen aquests alcaldes. És per això que estan lluitant per suspendre o retardar la seva implementació a les seves ciutats.